Modric y Lucas se merecían otro final

El MetLife Stadium de Nueva Jersey fue testigo del último partido de Luka Modric como jugador del Real Madrid. El genio croata no volverá a vestir la camiseta blanca con la que escribió una de las historias más brillantes del club, repleta de noches inolvidables. El de Zadar cuelga la zamarra del 15 veces campeón de Europa como uno de los futbolistas más importantes de su historia.

El PSG fue el culpable de que Modric disputara su último encuentro con el Real Madrid. Los blancos cayeron con estrépito ante el conjunto francés en las semifinales del Mundial de Clubes y, con ello, se cerró el ciclo del croata en el club. Ya había anunciado que, una vez finalizara esta competición, no seguiría en la entidad madridista. Su contrato, que expiraba este verano, no fue renovado. Así, pone fin a una etapa legendaria 13 años después de su llegada al Santiago Bernabéu.

Su futuro pasa ahora por el Milan. Otro gigante europeo quiere contar con un Modric que vivirá su última aventura profesional en San Siro. Su plan es disfrutar una última experiencia de élite antes de disputar el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, donde liderará a la selección de Croacia.

Una carrera memorable

Modric se despide cerrando un ciclo irrepetible: 13 temporadas, 28 títulos y un legado eterno. Llegó en 2012, en la última campaña de José Mourinho, en la que el Madrid solo ganó la Supercopa de España -título que coincidió con su debut-. A partir de ahí, el croata escribió una de las etapas más exitosas de la historia blanca, coronada en 2018 con el Balón de Oro que lo consagró como el mejor futbolista del planeta.

Aquella temporada fue la cumbre de su carrera. Ganó la Champions, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes y la Supercopa de España. Además, llevó a Croacia hasta la final del Mundial de Rusia, donde cayeron ante Francia. Ese conjunto de logros le valió el reconocimiento mundial.

En su palmarés figuran seis Champions League, cinco Supercopas de Europa, seis Mundiales de Clubes (o Copas Intercontinentales), cinco Supercopas de España, dos Copas del Rey y cuatro Ligas. A estos éxitos se suman galardones individuales como el Balón de Oro y el premio The Best en 2018, además de su inclusión en el once ideal de la FIFA entre 2015 y 2019.

Su última gran alegría como madridista fue la conquista de la pasada Copa Intercontinental, en diciembre. Ya con el brazalete de capitán tras la marcha de Nacho, Modric se despide como el jugador más veterano de la plantilla y con una carrera sencillamente brillante.

Lucas Vázquez, otra leyenda que dice adiós

Lucas Vázquez también pondrá fin a su etapa como jugador del Real Madrid tras la eliminación del equipo en el Mundial de Clubes. En este caso, jugó los minutos finales. El gallego no renovará su contrato y ya busca una nueva aventura lejos de España. Su deseo es seguir compitiendo en Europa, aunque también contempla ofertas desde Qatar.

Tras 18 años en el club -nueve de ellos en el primer equipo- Lucas Vázquez se marcha con 22 títulos, entre ellos cinco Champions. Quedan para el recuerdo momentos como el penalti que abrió la tanda en la final de Milán frente al Atlético, ejecutado con la seguridad de un veterano. Un adiós a otra figura que deja huella en el Real Madrid.