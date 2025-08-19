Xabi Alonso: «No ocurre nada con Rodrygo, es sólo un partido»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid contra Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu. Un gol de penalti de Mbappé en la segunda mitad fue suficiente para dar la victoria a los madridistas en la primera jornada de Liga. El vasco tiene trabajo aún por delante, pero en esta primera puesta de escena se pudo ver a un conjunto blanco sólido.
El donostiarra comenzó analizando el debut: «Hay cosas buenas y cosas que debemos mejorar. Hemos tenido orden y nos ha faltado frescura en el último tercio. Prácticamente, no nos han creado ocasiones. Poco a poco iremos cogiendo ritmo. Estamos en esa fase de puesta a punto. La victoria te da tranquilidad para seguir».
También habló de los nuevos fichajes: «No les ha pesado ni la camiseta ni pisar el Bernabéu. Los cuatro han tenido una actitud buena. No han cometido errores, han estado centrados y la mezcla ha sido buena. Ha sido el primer día y ahora hay que prepararse para el siguiente. Yo me quedo muy contento con volver a este nuevo Bernabéu, por cómo suena. Vas anticipando lo que puedes hacer aquí».
Sobre el planteamiento rival, explicó: «Osasuna ha hecho su planteamiento y costaba encontrar espacios. No hemos conseguido enlazar ese último pase. No nos han transitado. Esto lo tenemos que seguir mejorando. Perfiles podemos tener para saber cuándo podemos arriesgar». También habló de Mastantuono: «Me ha gustado mucho. Podía aportar. No se ha preparado con nosotros, pero tenía muchas ganas. Lo emocional a veces pesa más que lo trabajado. Ha tenido un buen impacto y es positivo su debut».
Xabi analizó el partido de Güler: «Está dando pasos hacia adelante. Tenemos que seguir invirtiendo minutos con él». Por otro lado, habló de Rodrygo, que no jugó ni un solo minuto: «No ocurre nada. Lo del Mundial lo podemos dejar atrás. Cuento con él, es sólo un partido. Si dentro de tres meses sigue teniendo esos minutos podré responder».
El técnico cerró su análisis destacando la competencia en la plantilla: «Aquí no hay nadie fijo y sólo juega el que se lo merece. Tenemos otros centrales. Estoy muy contento con Militao, por cómo ha vuelto de su lesión. Es capitán, arrastra mucho. Tiene muchas horas de vuelo en el Bernabéu. Transmitir eso será muy importante. Carvajal ya está ahí», finalizó.