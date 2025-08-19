Xabi Alonso se lleva más certezas que dudas en el debut

El debut de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu tuvo muchas cosas positivas, aunque el marcador pueda decir lo contrario. Los blancos ganaron, pero la diferencia fue mínima. No obstante, el donostiarra tiene muchos motivos para estar satisfecho y la seguridad de que todavía hay un importante margen de mejora. Normal.

El Real Madrid de Xabi Alonso mostró autoridad en su primer partido en la Liga. Una exhibición de mando que fue de principio a fin. Le tuvo que parecer extraño a Courtois no llevarse sustos o tener que hacer alguna de esas paradas salvadoras a las que acostumbra. Los blancos no dieron opción, ya que se mostraron muy sólidos defensivamente, controlando el encuentro de principio a fin.

La parte más negativa fue el ataque. Y es que, aunque el Real Madrid tuvo el balón, le costó encontrar el camino del peligro con regularidad. No obstante, finalmente fue Mbappé el que desequilibró la contienda tras provocar un penalti que él mismo se encargó de transformar.

Mbappé estrena la cuenta

Un partido ha tardado Mbappé en abrir la cuenta goleadora esta temporada con el Real Madrid. El actual Bota de Oro quiere seguir siendo el máximo goleador del panorama futbolístico este curso. Si la temporada pasada hizo 43 goles, esta, en la que la adaptación ya no será un problema, quiere ampliar ese registro.

Mbappé, con el ’10’ a la espalda, es el referente de un Real Madrid que se sustenta en torno a su figura, especialmente en ataque. Kylian es el líder de un equipo que necesita su mejor versión para llevarse muchas alegrías esta temporada. De momento, en este inicio de curso se le ve más fino y ágil, lo que le ha permitido reencontrarse con la velocidad perdida la temporada anterior.

Huijsen ya es líder

La puesta en escena de Dean Huijsen en su primer partido en el estadio Santiago Bernabéu estuvo a la altura de lo que ha venido mostrando en los últimos meses. Este joven central no tiene miedo a nada y no conoce la palabra presión, lo que le permite jugar con una tranquilidad y autoridad que le han convertido en el jefe de la defensa madridista. Decía Xabi en la previa del encuentro que puede haber varios jefes, pero el principal apunta a ser el internacional español.

Estuvo bien en el corte, no perdió en ningún momento la concentración, acudió con contundencia a cualquier balón dividido y, cuando pudo, trató de sumar en ataque. Y es que Osasuna no lo puso fácil. Dio un buen pase en profundidad a Vinicius que el brasileño no pudo aprovechar y probó suerte con varios disparos lejanos que no inquietaron lo suficiente a Sergio Herrera.

La profundidad de Carreras

Aporta mucho en la banda izquierda el nuevo lateral zurdo del Real Madrid. Estuvo bien en defensa, pero también fue un puñal por su costado, entendiéndose -con alguna dificultad fruto de la novedad- con Vinicius. Estuvo notable el gallego en su puesta de largo en Chamartín.

El Bernabéu ya conoce a Mastantuono

El estadio Santiago Bernabéu pudo disfrutar durante algo menos de media hora del estreno de Franco Mastantuono como nuevo jugador del Real Madrid. El argentino saltó al terreno de juego por Brahim y dejó detalles de su calidad. De hecho, gozó de una ocasión de gol.

La dura realidad de Rodrygo

No fue ni el primero, ni el segundo, ni el tercer ni el cuarto cambio. Rodrygo calentó y no jugó contra Osasuna. Mastantuono, Gonzalo y Ceballos entraron al terreno de juego por delante del brasileño, que se llevó la certeza en el debut liguero de que lo va a tener tremendamente complicado.

Las notas del Real Madrid