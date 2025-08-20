La similitud entre Mourinho y Xabi Alonso en su debut en el Bernabéu contra Osasuna

Xabi Alonso debutó como entrenador del Real Madrid en el Santiago Bernabéu con una victoria por la mínima ante Osasuna. Dos meses después de estrenarse en el banquillo merengue en el Mundial de Clubes (1-1 ante Al-Hilal), el técnico se reencontró con un público al que conoce bien de su etapa como jugador. El tolosarra recibió una sonada ovación en su regreso al Santiago Bernabéu. 11 años atrás, el 19 de agosto de 2014, Alonso jugó su último partido en casa con el Real Madrid antes de fichar por un Bayern de Múnich con el que volvió a pisar el césped del Bernabéu en 2017.

Las coincidencias en el estreno de Xabi Alonso en el banquillo local del estadio blanco no acaban ahí. El ex del Bayer Leverkusen calcó el debut de José Mourinho como entrenador del Real Madrid en el Santiago Bernabéu… ante el mismo rival. El técnico luso fue el elegido por Florentino Pérez para tratar de arrebatarle la hegemonía al FC Barcelona de Pep Guardiola. Mou se hizo cargo en el verano de 2010 de una plantilla que contaba con nombres como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Karim Benzema y el propio Xabi Alonso. El nuevo Real Madrid de Mourinho no pudo pasar del empate en su debut liguero en Mallorca.

En la segunda jornada del campeonato, los merengues recibieron en el Santiago Bernabéu a Osasuna. El portugués eligió a Khedira y Xabi Alonso como su pareja en el doble pivote, colocando por delante del dúo de centrocampistas a un cuarteto ofensivo formado por Özil, Cristiano Ronaldo, Benzema e Higuaín. Al igual que en el partido de ayer ante los rojillos, el Real Madrid no pudo abrir el cerrojo rival en la primera parte. Ricardo Carvalho fue el goleador en el definitivo 1-0 del partido. Al igual que el tanto de Mbappé (52′), el gol del defensa portugués (48′) llegó a los pocos minutos del paso por vestuarios.

La victoria de los de José Mourinho ante Osasuna supuso el inicio de una racha de 14 triunfos consecutivos en Liga en el Santiago Bernabéu. El Sporting de Gijón rompió la hegemonía blanca en su estadio en la jornada 30. Un tropiezo que fue importante de cara a la lucha por el campeonato doméstico, en el que finalmente se impuso el Barça tras sumar 96 puntos y superar los 92 del Real Madrid.

Mourinho confía en Xabi Alonso

José Mourinho ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España en sus tres temporadas al frente del banquillo del Real Madrid. Pese a su bagaja de títulos, el entrenador de Setúbal ayudó a construir los cimientos de los éxitos posteriores del club y luchó de tú a tú contra el mejor Barcelona de la historia. Mou tuvo a Xabi Alonso como uno de sus hombres de confianza en el vestuario. Ahora, el ex centrocampista blanco ocupa el puesto que perteneció al portugués entre 2010 y 2012.

En una entrevista con SportyBet, el ahora técnico del Fenerbahce valoró la apuesta del Real Madrid por Xabi Alonso. «Llega con muy poca experiencia, pero a un club que conoce. Creo que fue una buena elección del presidente y espero que todo salga bien», declaró Mourinho.