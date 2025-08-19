De leyenda a entrenador: así recibió el Santiago Bernabéu a Xabi Alonso

El estadio Santiago Bernabéu dio la bienvenida a Xabi Alonso como era de esperar. El madridismo dio una grandísima ovación a su nuevo entrenador, que se estrena como jefe del banquillo del Real Madrid ante Osasuna en la primera jornada de Liga.

Xabi Alonso no se estrena en partido oficial como entrenador del Real Madrid frente a Osasuna. Y es que, el técnico madridista ya fue el encargado de dirigir a los blancos durante el Mundial de Clubes que se celebró el pasado verano en Estados Unidos, donde los madridistas alcanzaron las semifinales.

Real Madrid y Osasuna se miden en la primera jornada de Liga en un partido que está marcado por el poco tiempo de preparación que han tenido los madridistas en esta pretemporada. Y es que, la competición dirigida por Javier Tebas no tuvo a bien aplazar este duelo para malestar de la entidad madridista.

Vuelta una década después

El 19 de agosto de 2014, en el inicio de una nueva temporada en la Supercopa de España, fue el último partido de Xabi Alonso con el Real Madrid en casa. El 18 de abril de 2017, su primer regreso, con otra camiseta, la del Bayern, en un reencuentro en el que recogió todo el afecto del madridismo que reconoció tres años de un centrocampista que era estilo y precisión.

Ocho años, cuatro meses y un día después, llega un momento tan esperado como deseado por el aficionado madridista. Alonso toma las riendas del equipo tras triunfar en Alemania haciendo historia del Bayer Leverkusen. El heredero de Carlo Ancelotti, que se marchó tras conquistar dos títulos menores en un curso, el pasado, en el que aspiraba a siete. Incapaz de devolver el hambre e impulsar el esfuerzo colectivo en un grupo de jugadores con la barriga llena de títulos. Un legado eterno el del técnico italiano, el más laureado de la historia del Real Madrid.