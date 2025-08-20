Este Real Madrid tiene defensa

La puesta en escena del Real Madrid en la primera jornada de Liga en el estadio Santiago Bernabéu tuvo un aspecto positivo que destacó por encima de todos: la defensa y la seriedad. «Ha habido cosas buenas y cosas que tenemos que mejorar. Después de dos semanas de pretemporada todavía el camino es largo. Creo que hemos tenido un orden, nos ha faltado igual un poco de frescura en el último tercio», aseguraba Xabi Alonso tras el encuentro contra Osasuna.

El Real Madrid se mostró tremendamente sólido en defensa. Los blancos fueron capaces de controlar absolutamente el partido con un compromiso que hacía tiempo no se veía en el Bernabéu. Sí, faltó frescura en ataque -algo lógico en este momento de la temporada-, pero la imagen ofrecida ante el conjunto navarro fue la de un equipo sólido y compacto.

La zaga madridista estuvo impecable. Huijsen y Militao se han confirmado como la pareja de centrales principal para Xabi Alonso. El primero debutó en el Santiago Bernabéu con una madurez impropia de su edad -aunque nada sorprendente-, mientras que el brasileño dejó claro que ha regresado en perfectas condiciones de la grave lesión de rodilla que sufrió el curso pasado.

Por delante, Tchouaméni puso equilibrio en todo momento en el centro del campo, ayudando en defensa y demostrando, una vez más, que es un jugador capital dentro del terreno de juego. En los laterales, Carreras firmó un partido tan sencillo como inteligente: seguro atrás y correcto en ataque. Poco a poco irá a más, pero su estreno fue más que positivo. Trent, por su parte, debe seguir mejorando, aunque derrocha calidad.

En la presión, el equipo también estuvo comprometido. El Real Madrid volvió a morder arriba con inteligencia y eficacia, algo que el curso pasado no se vio con tanta claridad. Desde Vinicius y Mbappé hasta Brahim -que lo da todo-, pasando por un centro del campo que no dudó en remangarse para ayudar en labores defensivas, todos respondieron con entrega.

En ataque, aún queda trabajo por hacer. Xabi Alonso es consciente de ello, aunque está seguro de que con el paso de los partidos y una mayor frescura -ahora limitada por la elevada carga de trabajo en Valdebebas-, el apartado ofensivo empezará a fluir por sí solo. La calidad está, y solo es cuestión de tiempo que se traduzca en un mayor caudal de ocasiones y goles.