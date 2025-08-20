Rodrygo está en un callejón sin salida

El 19 de agosto de 2025 puede marcar un antes y un después en la carrera de Rodrygo Goes en el Real Madrid. O quizá no. A falta de 12 días para que se cierre el mercado de fichajes, lo más previsible es que el brasileño no se mueva del club blanco. Este verano no hará las maletas; distinto será lo que ocurra dentro de un año. Por delante queda una temporada frenética en la que todo puede cambiar.

La realidad es que, ahora mismo, el futuro de Rodrygo es blanco… y complicado. Sí, ambas cosas son compatibles. Su prioridad sigue siendo quedarse en el Real Madrid, pero la dificultad reside en que hoy está lejos de tener un papel protagonista en los planes de Xabi Alonso. El encuentro ante Osasuna es la muestra perfecta: calentó, pero no jugó ni un solo minuto. Un aviso claro de que tendrá que hacer mucho para recuperar protagonismo. Y de fondo la duda de si esta es una decisión sólo y exclusiva del entrenador o si puede ser lo más parecido a una medida de presión del club.

La foto del partido no deja dudas. Brahim Díaz fue titular en su posición, mientras que Mastantuono y Gonzalo entraron antes que él. Todo un contraste respecto a la etapa de Ancelotti, en la que Rodrygo tenía un rol indiscutible. Ni siquiera ha necesitado que Xabi le hable directamente -algo que no ha ocurrido- para entender lo evidente: su papel ha cambiado. Y, salvo sorpresa, tampoco variará demasiado frente al Oviedo este fin de semana o contra el Mallorca en el Bernabéu.

Rodrygo quiere seguir

Aun así, pese a la dificultad del momento, Rodrygo mantiene firme su idea: seguir en el Real Madrid. Humildad, prudencia y paciencia son las claves de un jugador consciente de que grandes clubes como Tottenham, Bayern o Manchester City han mostrado interés en él. Sin embargo, ninguno de sus proyectos le ha resultado lo suficientemente convincente como para dar el paso. Además, cada vez que esos clubes han preguntado por él en Chamartín, la respuesta ha sido la misma: es un jugador con contrato que nunca ha pedido salir.

Rodrygo conserva intacta la confianza en sí mismo. Está convencido de que puede darle la vuelta a esta situación y que no se prolongará demasiado en el tiempo. Sabe que la temporada es importante: al fondo, un Mundial espera, y quiere estar en él. Cree que más pronto que tarde Xabi Alonso empezará a contar con él y que volverá a ser una pieza clave en el Real Madrid a lo largo de esta temporada.