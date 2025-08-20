Real de pretemporada

Marcos López analiza en su sección de OKSCOUTING el inicio de Liga para el Real Madrid tras su victoria ante Osasuna el pasado martes en el Santiago Bernabéu. Un equipo blanco entrenado por Xabi Alonso que ha llegado a este estreno con solamente 15 días de pretemporada y un solo amistoso oficial disputado. Solamente dos semanas de preparación y una victoria muy merecida. Pero un tiempo escaso antes de encontrar la mejor versión del Real Madrid.
