Courtois: «Una hostia así te viene bien para corregir cosas»

Thibaut Courtois habló al término del encuentro ante el PSG, en el que el Real Madrid cayó goleado por 4-0. El portero belga fue claro, a la hora de señalar que «los dos primeros goles condenan el partido», aunque sacó una lectura del partido, de cara a la próxima temporada. «A ver si una hostia así viene bien para ir para corregir cosas. Tenemos que seguir mejorando que llegar a su nivel», añadió el belga.

Courtois señaló que al Real Madrid le faltó «hacer el plan del míster». «Ellos siempre empiezan así, muy fuerte. Ellos encontraban bien al hombre libre y encontraban mucho peligro. Al final los dos primeros goles condenan el partido y es una derrota dura pero de aprender. Es algo que tenemos que trabajar la temporada que viene», ha señalado belga.

El portero no tuvo reparos en reconocer la superioridad del PSG, que fue evidente en todo el encuentro. Los franceses, vigentes campeones de Europa, no dieron opción a los de Xabi Alonso. «Llegábamos tarde y no hemos estado cerca de ellos. Tenían mucho espacio», admitió Courtois.

También destacó que era «pena» el despedir de esta manera a dos leyendas del Real Madrid, que se despiden del club tras la eliminación. Luka Modric y Lucas Vázquez dejan el conjunto blanco tras 13 y 10 temporadas, respectivamente. «Nos duele», ha destacado el guardameta. Sobre el croata, primer capitán del equipo, ha destacado que «es un gran jugador, un gran compañero y le echaremos de menos».

La única buena noticia del Real Madrid en estas semifinales del Mundial de Clubes ha sido el regreso de Dani Carvajal y Eder Militao, tras sus graves lesiones. El meta del conjunto madridista ha apuntado que es una gran noticia: «Estamos contentos por los dos, que han podido volver. Está bien para ellos, para que sigan trabajando de cara a la temporada nueva. Es positivo para el equipo».