Thiago Pitarch jugó 45 minutos y marcó un gol en su estreno con el primer equipo del Real Madrid

Thiago Pitarch jugó 45 minutos en la segunda parte del partido de entrenamiento a puerta cerrada que ha disputado el Real Madrid contra el Leganés este viernes en Valdebebas y marcó un gol. El canterano madridista «debutó» con el primer equipo a las órdenes de Xabi Alonso con el dorsal 45 a la espalda y dejó sus primeros destellos. La asistencia de su gol fue obra de Kylian Mbappé.

Tal y como ha podido saber OKDIARIO, Thiago Pitarch, la nueva perla de La Fábrica, ha jugado 45 minutos de la segunda parte con el primer equipo del Real Madrid este viernes en Valdebebas contra el Leganés. Ha sido a puerta cerrada y no cuenta como un debut ni oficial ni oficioso. Pero él nunca lo olvidará.

Además, Thiago se ha estrenado marcando uno de los goles de la victoria madridista por 4-1 ante el equipo pepinero. Precisamente la entidad desde la que llegó al club blanco. La semana de Thiago está siendo impresionante en todos los sentidos. Se demuestra también que Xabi Alonso confía en él.

Thiago, que en esta pretemporada comenzó con el Castilla, está viviendo un verano impresionante. Primero ascendió de la mano de Arbeloa al primer filial blanco y disputó los 180 minutos en los dos primeros amistosos de pretemporada. Dio una gran versión y llegó muy rodado a los entrenamientos del primer equipo.

Luego llegó ese segundo ascenso con Xabi Alonso llamándolo para entrenar con el primer equipo. Una semana que termina jugando un amistoso a puerta cerrada contra el Leganés y disfrutando de 45 minutos en el segundo tiempo. Y si parecía poco, lo redondea marcando un gol. Y es que Pitarch promete y mucho.

Así es Thiago Pitarch

«Es una persona muy humilde y trabajadora, valores que heredó de sus padres, Javier y Rosa. Por otro lado, no nos sorprende, porque lo conocemos y conocemos su potencial. Siempre hemos creído que es un jugador cuya calidad brillará especialmente cuanto más alto ascienda de categoría, ya que juega mucho para sus compañeros… trabaja para el equipo», comentan los que mejor conocen a Thiago Pitarch.

El aficionado madridista que está al tanto de la cantera cada fin de semana ya lo califica como el futurible ‘5’ del centro del campo del Real Madrid. En su entorno tienen claro cuáles son las claves: «Sería un sueño para él, para su familia y para todos los que seguimos el día a día de su carrera. Es un gran honor formar parte del proceso de desarrollo del Real Madrid, posiblemente el club más exigente del mundo. Avanzar en este proceso es muy difícil. Está superando las etapas con mucha calma y trabajo duro. Hasta ahora, siempre que se le ha puesto a prueba, siempre que se le han dado oportunidades, ha respondido muy bien. No obstante, hay que tener en muy presente también que acaba de cumplir 18 años».