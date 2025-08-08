Gonzalo, renovación inminente con el Real Madrid

La renovación de Gonzalo García con el Real Madrid es inminente. El delantero madridista renovará con el club de su vida hasta 2030, tendrá ficha con el primer equipo y apunta a ser el nuevo dorsal ‘9’ del equipo entrenado por Xabi Alonso tal y como adelantó OKDIARIO hace ya unas semanas. El canterano madridista se ha ganado esta renovación gracias a su gran temporada con el Castilla y su gran desempeño en el Mundial de Clubes con el primer equipo.

Es inminente que Gonzalo García sea jugador del primer equipo del Real Madrid a todos los efectos. Su renovación es inminente. Su contrato con el Castilla ha sido cancelado con el club blanco y se le ha realizado uno nuevo con el primer equipo. Un contrato que durará hasta 2030. Pasará a cobrar 1,75 millones netos, casi 4 brutos. Es decir, lo mismo que cobraban jugadores como Asensio, Nacho, Ceballos o Lucas cuando se incorporaron a la primera plantilla madridista. Y gracias a poder jugar el Mundial de Clubes a las órdenes de Xabi Alonso, también se ha embolsado 200.000 euros.

Gonzalo García será uno más dentro del primer equipo del Real Madrid y apunta a ser el nuevo nueve del club blanco. Ese dorsal tan mítico que el año pasado llevaba Kylian Mbappé y que antes llevaron jugadores como Cristiano o Ronaldo el brasileño. El último español en portarlo fue Roberto Soldado en la campaña 07/08. Antes de él, Fernando Morientes.

Gonzalo viajó a Estados Unidos el pasado mes de junio con la seguridad de que no iba a seguir un año más en el Castilla, y con muchos equipos españoles e internacionales siguiéndole la pista. Celta, Getafe y Osasuna, entre otros, estaban pendientes del canterano madridista y aspiraban a hacerse con su cesión. Tras el Mundial de Clubes, el interés de los clubes se multiplicó, pero lo más importante es que Xabi Alonso lo ve como un candidato para quedarse en el primer equipo. El técnico vasco cuenta con él y tendrá minutos en la primera plantilla.