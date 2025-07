El Real Madrid blindará a Gonzalo con una renovación a su altura

El Real Madrid ha tomado la decisión de renovar el contrato de Gonzalo García, sensación del conjunto blanco durante el Mundial de Clubes, donde hizo cuatro goles y repartió una asistencia. El club blanco y el representante del canterano madridista están manteniendo conversaciones para llegar a un acuerdo y poder ampliar el contrato del futbolista. Su vinculación con la entidad madridista finaliza actualmente en 2027 y tiene una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. En este nuevo contrato, la idea es ampliarlo hasta 2031, aumentar notablemente su cláusula -espantando así el interés de otros equipos europeos- y mejorar sustancialmente su salario, equiparándolo al de un jugador del primer equipo.

La intención del Real Madrid es ofrecerle un contrato por el que pasará a cobrar tres millones de euros brutos, lo que equivale a 1,5 millones netos. Es decir, lo mismo que cobraban jugadores como Asensio, Nacho, Ceballos o Lucas cuando se incorporaron a la primera plantilla madridista.

La previsión es que en las próximas semanas se alcance un acuerdo, ya que todas las partes están en la mejor sintonía posible. El Real Madrid quiere seguir contando con Gonzalo, que ha demostrado que tiene sitio en la primera plantilla, mientras que el futbolista, a pesar del interés de numerosos clubes europeos, siempre ha tenido claro que su prioridad era continuar en el club de su vida. Por lo tanto, la renovación está prácticamente asegurada.

Gonzalo viajó a Estados Unidos el pasado mes de junio con la seguridad de que no iba a seguir un año más en el Castilla, y con muchos equipos españoles e internacionales siguiéndole la pista. Celta, Getafe y Osasuna, entre otros, estaban pendientes del canterano madridista y aspiraban a hacerse con su cesión. Tras el Mundial de Clubes, el interés de los clubes se multiplicó, pero lo más importante es que Xabi Alonso lo ve como un candidato para quedarse en el primer equipo. El técnico vasco cuenta con él y tendrá minutos en la primera plantilla.

La comparación con Raúl

«Lo conocía muy bien. He seguido muy de cerca al Castilla y conozco muy bien a sus jugadores. No me está sorprendiendo tanto. Es el típico nueve que me recuerda en muchos aspectos a Raúl: siempre bien colocado y con ética de trabajo. Necesitamos más de él y estamos trabajando para que mejore», dijo Xabi Alonso tras el duelo contra el Salzburgo, donde hizo un auténtico golazo.

Raúl conoce a la perfección a Gonzalo y está muy pendiente de todos sus movimientos. De hecho, tras su debut en el Mundial de Clubes, le mandó un mensaje muy cariñoso. Quién sabe si el Real Madrid ha encontrado a su heredero en la figura de este madrileño.