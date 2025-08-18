Cordero Vega será el árbitro del debut en Liga del Real Madrid

Adrián Cordero Vega será el árbitro encargado de impartir justicia este martes (21:00 horas) en el estreno liguero del Real Madrid contra Osasuna en el Santiago Bernabéu. En el VAR estará Trujillo Suárez. Tras la gran polémica sucedida el pasado sábado en el Mallorca-Barcelona, muchas de las miradas estarán puestos sobre estos dos colegiados en este debut liguero de los blancos.

𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 | 𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔 𝟭 | MARTES 🟨🟥 Estos son los árbitros para los partidos del martes 19 de agosto en Primera División. 👥 Designación completa: https://t.co/1TOICYySqO#ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/mXhfJYXgNl — RFEF (@rfef) August 18, 2025