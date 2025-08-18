Liga: Real Madrid-Osasuna

Cordero Vega será el árbitro del debut en Liga del Real Madrid

En el VAR estará Trujillo Suárez

En el Real Madrid no se inmutan con los arbitrajes de la Liga: «Esto es lo de siempre»

Cordero Vega Real Madrid
Cordero Vega en un partido de Primera. (Getty)

Adrián Cordero Vega será el árbitro encargado de impartir justicia este martes (21:00 horas) en el estreno liguero del Real Madrid contra Osasuna en el Santiago Bernabéu. En el VAR estará Trujillo Suárez. Tras la gran polémica sucedida el pasado sábado en el Mallorca-Barcelona, muchas de las miradas estarán puestos sobre estos dos colegiados en este debut liguero de los blancos.

