Xabi Alonso manda un recado a Tebas: «Por la salud de los jugadores hubiese sido agradable descansar más»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro perteneciente a la primera jornada de Liga que enfrenta en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Osasuna. Los blancos se estrenan en el campeonato doméstico ante el conjunto navarro y juegan en casa en el debut liguero por primera vez tras siete años después. El donostiarra habla por primera vez en Valdebebas desde su presentación como nuevo técnico blanco.

«Todos lo afrontamos expectantes e ilusionados. Con ganas de empezar. Han sido dos semanas cortas pero intensas. Tenemos ganas de pisar el Bernabéu. El primer partido contra Osasuna es importante por muchas razones y mañana es el día», comenzó el donostiarra.

«La primera vez que hablé con él me sorprendió su personalidad. Tenía mucha seguridad en sí mismo. No ha tenido vértigo de venir al Real Madrid. Se va a integrar muy rápido tanto en el vestuario como en el juego. Tiene un espíritu guerrero», comentó sobre Mastantuono.

Sobre el nivel del equipo, reconoció que «es difícil medirlo». «Vamos dando pasos. Nos quedan unos cuantos por dar. Lo fundamental y las ideas fundamentales las vamos introduciendo en el Mundial de Clubes. Vamos haciendo el recorrido y la sensación es buena», añadió.

«Yo cuento con todos los que estamos y ahora mismo cuento con todos», comentó sobre la confección de la plantilla. Además, sobre la competencia en el lateral derecho, dejó claro que es «buenísima». «Carvajal ya ha entrenado mucho más y está cerca de su nivel. Trent ha venido del Liverpool. Tenemos mucho nivel», explicó.

«Ya es inamovible, pero por la salud de los jugadores hubiese sido agradable que hubiéramos recibido ese apoyo. No ha podido ser y el equipo puede competir mañana. Tenemos ganas de empezar, de conectar con la afición y que la gente disfrute», explicó y se quejó por el poco tiempo de pretemporada que han tenido los blancos.

Sobre el partido de Miami, fue claro: «Estoy de acuerdo con el club y si se cambian las reglas debería ser por unanimidad de todos los clubes. Ahora mismo no cabe».

También habló de la idea de juego: «Todos tienen que ser conscientes de que deben funcionar como un equipo. Eso nos va a ayudar para que todas las distancias sean mejores. Hoy en día es muy importante el ser conscientes de ello. Creo que dimos un paso importante en el Mundial y lo hemos estado trabajando».

A la hora de hacer una promesa a la afición, fue claro: «Yo soy más de hacer que de decir. La gente tiene ganas y eso se percibe. Hay que llevar esa energía al estadio. Tenemos que merecerlo y empezar mañana a recorrer ese camino».

Sobre los arbitrajes y las quejas del Real Madrid, fue claro: «Veremos cómo van las cosas. Ojalá no tengamos que hablar demasiado por los árbitros». «No me toca a mí estar comentando lo que pasa en otros partidos, pero sí escuché a Arrasate y creo que lo explicó muy bien», comentó sobre el Mallorca-Barcelona.

«Ya le conocía. Lo diferente que te puede dar Brahim. Se relaciona muy bien. No me ha sorprendido y está en la convocatoria, por lo que puede jugar mañana», comentó sobre Brahim Díaz.

«Yo puedo ver que tenga lógica que diga que su jugador favorito sea Messi. Siendo argentino y zurdo», comentó sobre las palabras de Mastantuono a la hora de reconocer quién es su jugador favorito.

«Mi relación en el Bernabéu fue muy buena. El rol es diferente, pero espero mantener esa relación con el club. No estoy preparado, que pase lo que tenga que pasar y sienta lo que tenga que sentir. Estoy feliz de volver», finalizó.