Mastantuono ya tiene galones

«Es buenísimo y ha llegado con un ritmo muy bueno», aseguran desde Valdebebas cuando se pregunta por Franco Mastantuono. El argentino ha caído de pie en el vestuario madridista y sus compañeros están alucinando con su nivel y calidad. «Es tremendo a la velocidad que lo hace todo y, sobre todo, la pierna zurda que tiene», explican. Todos están fascinados con su rendimiento inmediato, empezando por un Xabi Alonso que no duda en elogiarle y en dejar claro que es muy de su agrado.

«Va a aportar calidad y energía, es comprometido. Defensivamente, tiene buen impulso, en el poco tiempo he visto que tiene ese espíritu argentino, guerrero y luego que tiene calidad. Es combativo y tiene una pierna zurda espectacular tanto a balón parado como en el último pase; su definición es muy buena y es joven. Tenemos que acompañarle, pero ya está a un muy buen nivel», explicaba en la previa del encuentro.

Ante Osasuna, este martes, el estadio Santiago Bernabéu tendrá la oportunidad de ver por primera vez en directo a Mastantuono. Debutará, aunque no será titular. No obstante, la idea de Xabi Alonso es que tenga minutos a lo largo del encuentro para empezar a entrar en la dinámica del equipo.

Un fichaje de futuro

En el Real Madrid están convencidos de que, con la llegada de Mastantuono, han asegurado a una perla destinada a marcar una era en el fútbol mundial durante la próxima década, junto a talentos como Lamine Yamal. En este proceso, Juni Calafat ha sido determinante: una vez más, realizó un trabajo impecable para adelantarse a los grandes clubes europeos que también lo pretendían, especialmente el PSG, tal y como ha confesado el propio jugador argentino en la rueda de prensa posterior a su presentación. El club blanco considera que se ha hecho con un futbolista generacional, llamado a ser protagonista del fútbol internacional en los próximos años.

También ha dejado muy buen sabor de boca en el Real Madrid su madurez. En el día de su 18 cumpleaños, ha demostrado un aplomo espectacular tanto ante los directivos y demás invitados como frente a los periodistas. Un jugador que está hecho de una pasta diferente y al que la presión le afecta lo justo.

Mastantuono es un centrocampista ofensivo zurdo que cae a la banda derecha, llamado a marcar una época. A sus 18 años recién cumplidos, ha demostrado que tiene muy buena llegada desde atrás y facilidad para finalizar. Es capaz de imprimir velocidad al juego y de romper líneas de presión. Además, tiene un gran golpeo. De hecho, uno de sus puntos fuertes son los lanzamientos de falta, como demostró haciendo un golazo a Boca Juniors. También, los ojeadores del Real Madrid siempre han destacado su fortaleza mental, impropia para un jugador tan sumamente joven. Tiene muchísima personalidad, algo que no duda en demostrar en el terreno de juego.