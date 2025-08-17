Chema Andrés ya brilla en su debut con el Stuttgart

Chema Andrés, canterano del Real Madrid y ex jugador blanco, debutó el pasado sábado en partido oficial con el Stuttgart y lo hizo brillando. El joven jugador de 20 años ingresó al campo en el 87 y dejó su primera asistencia de cabeza en el 93 para intentar competirle al Bayern de Múnich, que se llevó la Supercopa alemana (2-1).

Chema Andrés está dejando muy buenas sensaciones. En pretemporada ha dejado muchos minutos y muy buenos momentos con balón y sin él. Pero no había tenido la oportunidad de debutar oficialmente hasta el pasado sábado.

No le dieron muchos minutos en la final de la Supercopa alemana, pero los aprovechó a las mil maravillas. Entró al campo en el minuto 87 por Stiller con 0-2 en el marcador después de los goles de Kane y Luis Díaz. Pocos minutos después, en el 93, Chema cabeceó dentro del área un centro lateral superando en el remate a Kane y le sirvió en bandeja el gol de su equipo a Lewelling.

El Stuttgart dio el susto y compitió la final hasta el final, pero terminó perdiendo ante el Bayern de Múnich. Pero las sensaciones son cada vez mejores para Chema. El canterano madridista podría tener la oportunidad de debutar en Bundesliga la semana que viene. Su Stuttgart disputa la primera jornada del campeonato alemán en casa del Unión Berlín el 23 de agosto a las 15:30. Tiene mucha temporada por delante para mostrar todo el fútbol que lleva dentro.

El Bayern Múnich se impuso por 1-2 al Stuttgart en el partido por la Supercopa Franz Beckenbauer, como se llama la Supercopa alemana a partir de esta temporada, con goles de Harry Kane y Luis Díaz que le dieron así al club bávaro el primer título de la temporada. Luis Díaz tuvo, además del gol, varias buenas acciones en un partido en el que el Bayern fue claramente superior; aunque al final la victoria fuera apretada.