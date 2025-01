Lorenzo y Chema debutan en el Bernabéu: la Fábrica del Real Madrid sabe cumplir sueños

Lorenzo Aguado (22 años) y Chema Andrés (19 años). Estos nombres pueden resultar poco familiar a la afición madridista, pero es probable que empiecen a ser más presentes en el día a día de los merengues. Los dos jóvenes canteranos del Real Madrid debutaron ante Las Palmas en Liga en el Santiago Bernabéu, 13 días después de firmar sus primeros minutos en Copa del Rey ante la Deportiva Minera. Los dos futbolistas del Castilla salieron para jugar los últimos instantes del encuentro y tener la oportunidad de cumplir un sueño.

Además, lo bonito era tener también a Raúl Asencio a su lado. Los canteranos debutaron el curso siendo piezas importantes del Real Madrid Castilla de Raúl González. No obstante, los tres pupilos del filial se encuentran meses más tarde en el Santiago Bernabéu, disputando juntos un encuentro con la elástica merengue y bajo los aplausos del público blanco.

Chema entró en el 83′ para ocupar el puesto de un Dani Ceballos excelente, mientras que Loren (su apodo) lo hizo cuatro minutos después, sustituyendo a Lucas Vázquez. Los dos niños se estrenaban en un Santiago Bernabéu lleno, un sueño que cualquier niño de La Fábrica desea cumplir cuando llega a Valdebebas, y si no, que se lo digan a Lorenzo.

Una vida dedicada al Real Madrid

14 temporadas en la cantera del Real Madrid, un año cedido en el Navalcarnero entre medias, Loreno Aguado esperó más de una década para pisar el césped del coliseo blanco. Junto a Jaime Calleja (capitán del Real Madrid C), el lateral derecho es el canterano que más años lleva en Valdebebas. Entonces, Loren sabe mejor que nadie lo que es esperar para tener su bala en el Santiago Bernabéu.

“Es un día inolvidable. Estoy muy feliz. Ha sido el sueño de toda mi vida debutar en el Bernabéu, jugar al lado de los mejores jugadores del mundo y en el mejor estadio del mundo. Es realmente un sueño hecho realidad. Llevo en el Real Madrid desde 2010 y debutar con el primer equipo en el Bernabéu es algo único y estoy muy feliz», afirmó Lorenzo Aguado en los micrófonos de Real Madrid TV al finalizar el encuentro.

El ‘nuevo Rodri’

En los últimos meses, Chema Andrés se ha ido instalando en el Castilla de Raúl González, lo que le ha valido el apodo de ‘nuevo Rodri’. ¿Por qué le comparan con el nuevo Balón de Oro? Más allá de su altura (mide 1’90) Chema posee una excepcional visión de juego. Cuando tiene el balón, cada toque es medido y cada pase es rigurosamente pensado. En un aspecto defensivo, su capacidad de anticipación es exquisita y sus intervenciones son quirúrgicas. Características muy parecidas a las del jugador del Manchester City.

Después del partido, el pivote también recalcó que había cumplido un sueño. “Soy una de las personas más felices del mundo en este momento después de debutar en la Liga con el Real Madrid, y hacerlo en el Santiago Bernabéu es un sueño hecho realidad», expresó. Chema también supo sorprender cuando le preguntaron por sus mentores.

«Los mejores consejos que he recibido vienen de gente con mucha experiencia, como Lucas Vázquez, Fede Valverde o incluso Jude Bellingham. Aunque no lleve mucho tiempo aquí, Jude ha adquirido una experiencia increíble. Lo que realmente me queda es el recordatorio constante de tener confianza, de ser nosotros mismos, de no tener miedo y de disfrutar cada momento cuando estamos ahí fuera jugando», narró.

Por último, como ya lo había comentado en el Cartagonova cuando debutó en Copa del Rey ante la Deportiva Minera, Chema guardará su elástica para alguien especial. «Mi abuelo está muy contento y es un honor poder regalarle otra camiseta. Espero que esta sea la segunda de muchas más”, zanjó el canterano.

¿Quién dijo que La Fábrica no estaba viva?

Muchas fueron las críticas hacia la cantera del Real Madrid estos últimos meses, pero la realidad es que este curso, Carlo Ancelotti ha sabido tirar de La Fábrica. En total, cinco son los jóvenes que pudieron debutar con el primer equipo: Raúl Asencio, Daniel Yáñez, Diego Aguado, Lorenzo Aguado y Chema Andrés.

Aunque el único que se haya asentado en el primer equipo es Asencio, los demás siguen con sus respectivos caminos y ganan poco a poco galones en sus equipos. Cumplir el sueño de jugar en el Santiago Bernabéu con la camiseta de Chamartín pertenece a los más trabajadores y parece prácticamente imposible, pero imposible no es Real Madrid.