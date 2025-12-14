El Real Madrid activa La Fábrica

El Real Madrid tiene cantera, que nadie lo dude ni la menosprecie. De hecho, Valdebebas es la mayor factoría de jugadores de primer nivel. Nadie produce tantos diamantes como La Fábrica. Sí es cierto que pocos logran abrirse hueco en la primera plantilla madridista -el último ha sido Gonzalo-, pero también es verdad que son muchos los futbolistas que nutren a otros equipos, tanto a nivel nacional como internacional.

«Estamos orgullosos de tener la mejor cantera del mundo, un hecho avalado por los datos de los últimos años. En la actualidad, 199 futbolistas procedentes de la cantera del Real Madrid juegan en ligas profesionales. En estos momentos, el 83 por ciento de los equipos profesionales del fútbol español cuentan con jugadores que se han formado en nuestra Ciudad Real Madrid», aseguraba Florentino Pérez en la última Asamblea Ordinaria, celebrada el pasado 23 de noviembre.

Ahora llega el turno de que esa cantera acuda al rescate del primer equipo, una situación que se produce cuando vienen mal dadas o cuando las lesiones se acumulan. En esta ocasión, se dan ambas circunstancias. El Real Madrid viaja a Vitoria para medirse al Alavés con nueve bajas, y Xabi Alonso ha decidido citar a cuatro canteranos para reforzar a su equipo. Los elegidos han sido Joan Martínez, Valdepeñas, Cesteros y Thiago Pitarch, aunque podrían ser más, porque en Valdebebas hay presente y, sobre todo, futuro.

El Real Madrid cuenta con varios jugadores llamados a derribar en el futuro la blindada puerta del primer equipo. Uno de ellos es Joan, un central que reúne todas las condiciones para alcanzar la élite madridista. Esta temporada no ha tardado en convertirse en el jefe de la defensa del Castilla, dejando claro que la grave lesión de rodilla que sufrió entrenando con el primer equipo ya forma parte del pasado. Está llamado a dar el gran salto: llegar a los vestuarios de los campos 1 y 2 de Valdebebas, esos que solo utilizan los jugadores del primer equipo.

Otro futbolista seguido con atención es Valdepeñas, que apunta a titular frente al Alavés. Valde llegó a la cantera del Real Madrid en la temporada 2018/19 para formar parte del Infantil B y, aunque posteriormente se marchó al Leganés, regresó en la 2022/23. Desde el Juvenil C fue subiendo escalones hasta consolidarse esta campaña en el Castilla a las órdenes de Arbeloa.

Cesteros es, en palabras de Arbeloa, el mejor ‘6’ de España, mientras que Thiago Pitarch es el que más tiempo está pasando a las órdenes de Xabi Alonso. Además, hay otros futbolistas listos para dar el salto, como Fortea o David Jiménez. En la cantera hay futuro, y el Real Madrid la ha puesto en marcha incluso para el banquillo.

Arbeloa, el favorito

Y es que, si el Real Madrid no vence al Alavés este domingo en Mendizorroza, Xabi Alonso será cesado, y el club blanco ha tomado la decisión de contar con Álvaro Arbeloa para el primer equipo.

Álvaro Arbeloa gusta mucho a Florentino Pérez. Es el actual entrenador del Real Madrid Castilla y un exfutbolista del que siempre se ha guardado un gran recuerdo en la entidad. Tras varios años al frente del equipo juvenil, esta temporada inició su andadura en el Castilla, al que tiene en puestos de ‘playoff’ de ascenso a Segunda División. Es un técnico en progresión, con un marcado perfil de club y que conoce muy bien lo que es un vestuario de élite.