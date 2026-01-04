Gonzalo da la razón a Xabi

Xabi Alonso siempre tuvo claro que Gonzalo podía ser ese delantero, esa figura que no tiene en su plantilla. Ese goleador capaz de suplir a Mbappé en momentos como este, cuando el galo está lesionado. Ante el Betis hizo tres dianas, se quitó una mochila tremendamente pesada y sonrió como el niño que es. Con 21 años, ya puede decir que ha escuchado al estadio Santiago Bernabéu corear su nombre.

Y esta victoria es de Xabi, el hombre que tantos palos se ha llevado con o sin razón, a lo largo de la temporada. El vasco siempre apostó por el madridista hasta el punto de que le puso por delante de Endrick. Y en días como ante el Betis, ambos sonríen casi por igual.

«Ha sido un partido soñado para él, jugar en el Bernabéu. Primer partido del año y conseguir un hat-trick. Siempre tiene una actitud impresionante. Es un gran ejemplo de lo que es un canterano en el Real Madrid y le felicito por el partido que ha hecho, por sus goles y le animo a seguir así», aseguró el donostiarra tras el duelo.

Un Mundial que valió todo

Cuatro goles en el Mundial de Clubes le bastaron a Gonzalo para ganarse un sitio en la primera plantilla esta temporada. Con el ’16’ a la espalda, el canterano cerró la 2024-2025 con 25 tantos, quedándose a solo dos de igualar el récord histórico de un jugador del Castilla: los 27 que firmó Mariano en la 2015-2016.

El broche lo puso en un Mundial de Clubes en el que su aparición fue tan inesperada como decisiva. Todo empezó con la gastroenteritis aguda que sufrió Kylian Mbappé antes del inicio del torneo.

Y no fue la última vez. De nuevo, una ausencia del francés abrió la puerta a Gonzalo. Sin debate, tras la cesión de Endrick al Olympique de Lyon para la segunda mitad del curso. Con apenas 330 minutos repartidos en 17 partidos -antes del duelo ante el Betis- y sin haber marcado, el ’16’ madridista recibió su gran oportunidad. Y, como ya había demostrado, la aprovechó.

Su triplete contra el Betis

Gonzalo abrió el marcador frente al Betis con un movimiento de delantero puro, un perfil poco habitual en el Real Madrid cuando Mbappé está sobre el césped.

Vinicius forzó una falta en el costado del área, Rodrygo la puso con precisión al segundo palo y Gonzalo engañó a Ricardo Rodríguez. Amagó al primer palo, cambió de dirección y atacó el segundo. Se ganó el espacio y, de cabeza -una de sus señas de identidad-, cruzó el balón ante un Álvaro Valles que no pudo hacer nada.

Era su primer gol de la temporada, al que suma una asistencia en la Champions ante el Kairat Almaty. También fue su estreno goleador en el Santiago Bernabéu. El curso pasado había marcado en Butarque, en los cuartos de Copa del Rey frente al Leganés, para dar la clasificación al Real Madrid, además de los cuatro tantos logrados en Estados Unidos durante el Mundial de Clubes.

Pero no se quedó ahí. Gonzalo volvió a aparecer en un momento clave del partido. Minuto 50. Tras una ocasión peligrosa del Betis, bajó a recibir en campo propio, controló con el pecho un balón lateral de Fede Valverde y, sin dejarlo botar, sacó un disparo desde fuera del área al palo largo de la portería de Valles.

Y todavía había más. En el 83′, cuando el Betis buscaba un gol que le metiera en el partido con el 3-1 en el marcador, el canterano cerró su actuación con un tanto de tacón. Un gol para sentenciar el encuentro, firmar su triplete y colocarse como cuarto máximo goleador del equipo esta temporada, igualando las tres dianas de Arda Güler, que además le sirvió la asistencia en el 4-1 definitivo.

Gonzalo respondió así a la confianza de Xabi Alonso justo antes de un tramo decisivo del curso. La Supercopa de España, en Arabia Saudí, aparece en el horizonte con el futuro del técnico en juego. Mbappé no es aún baja confirmada, pero sí seria duda. Y eso, una vez más, podría volver a abrirle la puerta de la titularidad al ‘16’ blanco.