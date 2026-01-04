Gonzalo encabeza la rebelión de los canteranos en el Real Madrid

Gonzalo García encabezó la rebelión de los canteranos del Real Madrid este domingo en el Santiago Bernabéu en la goleada ante el Real Betis. El equipo blanco empezó el 2026 de la mejor manera posible con un 5-1 histórico para varios de los jugadores madridistas que se criaron en La Fábrica.

La cantera al poder en el Real Madrid. Fue un partido único para ellos contra el Betis en el Bernabéu. Cinco goles del equipo de Xabi Alonso y los cinco de canteranos blancos. Tres de un Gonzalo García espectacular, otro de Asencio y el último de Fran García.

La última vez que el Real Madrid marcó cinco goles con canteranos fue el 25 de noviembre de 1989 en un 7-2 al Zaragoza en el Bernabéu. Los goles los hicieron Míchel, Sanchis, Butragueño y doblete de Martín Vázquez.

Fue Gonzalo García el líder de la rebelión de los canteranos ante el Betis. El 1-0 llegó a los 20 minutos de partido con un gran remate de cabeza en el segundo palo buscando el primero. Un golazo. Pero más golazo fue el del propio Gonzalo para hacer el 2-0 en el minuto 50.

Solamente seis minutos después, Raúl Asencio hizo el 3-0 de cabeza. Los dos jugaron juntos en el Castilla y ahora marcan juntos en el primer equipo del Real Madrid y en el Santiago Bernabéu. Un día histórico para ambos. Pero sobre todo para un Gonzalo que en el minuto 82 firmó su hat-trick y poco después se llevaba la ovación de la grada.

Y el último de la tarde, el quinto, lo hizo otro canterano del Real Madrid de una generación anterior. Lo marcó Fran García aprovechando un centro al segundo palo. El gol del lateral zurdo confirma el poder de la cantera en esta gran victoria del equipo blanco.