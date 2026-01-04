Xabi Alonso: «Seguro que el Bernabéu aplaudirá a Vinicius»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Betis en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos ganaron 5-1 gracias a los goles de los canteranos. Gonzalo hizo tres dianas, Asencio otra y Fran García cerró la goleada. Con este triunfo, los madridistas cogen confianza antes de la Supercopa de España.

Xabi comenzó analizando el partido de Gonzalo: «Ha sido un partido soñado para él. Tenía ganas de marcar en el estadio y me alegro mucho por él en su trabajo diario. Es un gran ejemplo de lo que es el canterano del Real Madrid. Le felicito mucho y le animo a seguir así».

También habló de los pitos de Vinicius: «Para mí Vinicius ha aportado mucho. Ha sido muy desequilibrante. Ha sido insistente. Va a ser fundamental. Ahora vamos a la Supercopa y será muy importante».

Sobre los goles de los canteranos: «Es un datazo que los goles cinco goles sean de canteranos, es muy buena noticias. El que lo merece tiene la oportunidad. Esto es el fútbol. Me alegro por él y por el equipo. Es una victoria importante y merecida. Tenemos calma y buenas sensaciones de cara a la Supercopa».

También habló de lo que aporta Gonzalo además de los goles: «Hay que trabajar en equipo. Tiene gol, que es fundamental, pero también calidad defensiva».

«Entendemos los momentos. Somos maduros y Vinicius lo es y tenemos que responder. Queremos dar la mejor versión y Vini es y será fundamental en el Real Madrid y ahora nos vamos a Arabia y seguro que el Bernabéu le va a aplaudir», comentó sobre el brasileño.

«No está totalmente descartado. El marte esperaremos y tomaremos la decisión final», comentó sobre Mbappé. «Me pueden caber todos. Es mi momento, mis decisiones y no hay que descartar nada», comentaba sobre si le entran todos los delanteros.

Por último, habló de Courtois: «Hoy en día la participación del portero es importante. Tiene la inquietud y curiosidad de cómo poder salir mejor y participar en esa fase. Hay que utilizarlo como un jugador más y no como un portero. Tiene buen pie, mucha seguridad. A él le gusta y lo trabamos mucho con él».