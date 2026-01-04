El Barcelona acaba con el dominio del Real Madrid en el Clásico

El Real Madrid cedió su dominio en el Clásico después de nueve victorias consecutivas y casi dos años contra el Barcelona al caer ante su eterno rival en el partido de la jornada 14 de la Liga Endesa disputado este domingo en el Movistar Arena (100-105). El equipo blanco, además, vio frenada su histórico récord como local en 37 triunfos. Es la segunda derrota de los de Sergio Scariolo en el campeonato doméstico, del que siguen siendo líderes.

La victoria de los de Xavi Pascual abre un nuevo capítulo en el baloncesto español. El juego coral de los culés, que no necesitaron ni que Kevin Punter volviera a vestirse de superhéroe (14 puntos en la primera parte y 19 en total), se reflejó en su gran anotación. Nico Laprovíttola (19, nueve asistencias y 28 de valoración), Tomas Satoransky (16, cinco, tres rebotes y 4/4 en triples) y Joel Parra (13 encestes, siete capturas y 19 de valoración) lideraron al Barça en el Clásico.

Mario Hezonja (27 puntos y cuatro rebotes) no le bastó a un Real Madrid pobre defensivamente (23-37 en rebotes) que echó de menos el mejor nivel de Walter Tavares, Usman Garuba, Alberto Abalde y Gaby Deck, y que sobrevivió en el partido casi hasta el final gracias al croata y a Facundo Campazzo (15 y cinco asistencias).

El gran duelo de la ACB se adelantó a los Reyes Magos. Un verdadero regalo en forma de carnaval de puntos (205) que muy pocos se quisieron perder. El Palacio de los Deportes se llenó (11.736 espectadores) por primera vez esta temporada y leyendas como Álex Mumbrú, seleccionador de Alemania, o Víctor Claver en sus puestos de comentarista, y los Beirán padre e hijo, entre otros, acudieron a la cita. Joe Arlauckas, Audie Norris… en el Clásico no faltaba nadie.

Inicio enérgico de Hezonja y Punter en el Clásico

Hezonja (siete puntos en el primer cuarto) fue el primero en disparar en un arranque enérgico del Real Madrid en ataque, pero en el que también concedió en defensa. Miles Norris, Punter y Satoransky castigaron con sendos triples, aunque, sin Jan Vesely por lesión, Tavares se desenvolvió como pez en el agua en el rebote, zampándose en cada intento a Willy Hernangómez, que se llevó la reprimenda de Pascual.

El Real Madrid se salvó de una renta negativa mayor en los 10 primeros minutos porque Trey Lyles y Deck replicaban dos triples más de Punter. Aun así, no evitaron que el Barça se llevase el primer asalto (24-28). Los culés siguieron apretando en el segundo, impidiendo correr a los blancos, que se apoyaban en el esfuerzo de Andrés Feliz para anotar, y se escaparon hasta una máxima de 10 puntos con una canasta de tres de Parra que obligaba a Scariolo a hacer reaccionar a los suyos antes del descanso.

La reacción fue inmediata y se tradujo en un parcial de 8-2. El Real Madrid cogía aire gracias a los triples de Campazzo y Sergio Llull y a un Tavares imponente ante un Barça de ‘bajitos’. La desventaja al descanso terminó siendo la misma que al final del primer cuarto (44-48) y el equipo blanco llegaba a la segunda parte con todas las opciones de ganar pese al papelón de Punter (14 puntos en 20 minutos).

El Real Madrid se dispuso a igualar todavía más el encuentro en un gran tercer cuarto de Llull (dos triples) y Hezonja, pero el acierto culé lo convirtió en un festival triplista que frenaba las ventajas de los blancos. Los de Scariolo trataron dominar un partido sin dueño desde la mejoría en defensa, pero tiraron por la borda otro colchón de puntos con las rotaciones en los minutos finales antes del último cuarto.

Laprovíttola remata el Real Madrid-Barcelona

Laprovíttola, con tiros dos libres que no debieron lanzarse y un triple hacía que el Barça mandase de cara a un cuarto parcial súper ajustado (75-77). El argentino dijo que quería darle la victoria a su equipo y emergió con cinco encestes más cuando se cumplía el minuto 33 (82-86) y Scariolo lo paraba. El Barcelona volvía a estar arriba y se aprovechó de la debilidad defensiva de Tavares en los rebotes, emergiendo Willy por primera vez en el choque.

Laprovíttola seguía a lo suyo y Satoransky, con su cuarto triple de cuatro intentados, ponía a los blaugranas siete arriba con cuatro minutos por delante (89-96). Parra agrandó la brecha con dos libres por una falta tonta de Tavares y el Real Madrid trató de revivir mediante un 2+1 de Hezonja seguido de triple del croata con el que un Palacio que empezaba a vaciar volviese a engancharse al Clásico.

Sin embargo, fue el propio Hezonja quien acabaría con las pocas opciones que le quedaban al Real Madrid tras otro triple de Parra. El internacional español fue decisivo en el Clásico y dejaba el duelo visto para sentencia a falta de minuto y medio. Lo próximo para los blancos es doble jornada de Euroliga frente a Lyon fuera y Maccabi Tel Aviv en casa.