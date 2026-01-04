Scariolo vuelve a criticar el calendario: «Antiguamente había una norma de 48 horas entre partidos»

Sergio Scariolo valoró la derrota del Real Madrid en el Clásico contra el Barcelona, con la que se puso fin a una racha de nueve victorias seguidas (100-105). El técnico madridista volvió a criticar la compresión del calendario, señalando que «antiguamente había una norma de que tenían que pasar 48 horas entre partido y partido» y achacó la falta de energía en el último cuarto al gran esfuerzo de la segunda parte contra el Dubai Basketball.

«Enhorabuena al Barça, ha jugado con mucho acierto, mucha paciencia. Ha sido un partido en el que ambos equipos han brillado más en ataque que en defensa. La diferencia sin ninguna duda la ha marcado el rebote (23-37 para el Barcelona). No controlar el rebote como siempre hacemos nos ha dado cierta inestabilidad. Hemos tenido dificultades para defender a Punter en la primera parte y a Laprovíttola en la segunda», comenzó.

«Satoransky y Parra han aprovechado tiros liberados. Han jugado un poquito mejor, aunque nosotros todos los ajustes que hemos hecho nos han dado rendimiento. No hemos tenido energía para sostener más que cuatro o cinco minutos de buena defensa. En una sucesión tan apretada de partidos los equipos pueden tener momentos de energía más alta o baja. El enorme esfuerzo de la segunda parte del otro día ha pasado factura. Mirando ya al próximo partido», añadió.

«Pongo el énfasis sobre el rebote, es lo que nos ha condenado a no poder establecer una sucesión de buenas defensas con capturas y contraataques inmediatamente después. Eso con diferencia ha sido el problema más grande que hemos tenido», explicó Scariolo. «Lo de Alex Len es un tema de que Garuba ha jugado sus mejores minutos cuando iba a entrar. Reaccionó con dos o tres jugadas muy buenas de su energía», analizó, sobre los cero minutos del ucraniano.

Scariolo y la defensa del Madrid

«Obviamente, no puedo decir que no me preocupe (encajar tantos puntos). También hay que reconocer que juegas siempre contra rivales de muchísima calidad. Antiguamente, había una norma de que tenían que pasar 48 horas entre partido y partido, vale para el Barça igual que para nosotros. Así es la programación global y no ayuda a que los jugadores terminen una recuperación completa después del partido anterior», insistió, acerca del calendario.

«Mario (Hezonja) ha sido el mejor reboteador del equipo, está más o menos en su media. Gaby (Deck) tengo que darle un respiro porque está tirando del carro con muchísima dedicación, pero es un jugador que viene de una inactividad larga y hay que cuidarle. Hoy tenía la gasolina casi a cero. Llega un momento que si no tienes, no puedes dar», desveló sobre el argentino.

«Hemos decidido apostar por Llull en este partido. Ha estado bien, tenemos que seleccionar bien los minutos en cancha, pero a pesar de haber contado con 20 minutos el +/- dice que ha vuelto a tener confianza», afirmó sobre el capitán. «Eso es un discurso antiguo que remonta al verano pasado y que no merece la pena volver a sacar. Cada uno tiene su plantilla y debe estar contento con la que tiene. Hay que maximizar virtudes. Esta consideración no es para ahora», zanjó, preguntado por si el Real Madrid necesita un tirador como Punter o Laprovíttola.