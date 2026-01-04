El Castilla de Arbeloa escenifica su unión tras siete victorias seguidas en casa

El Real Madrid Castilla de Álvaro Arbeloa escenificó la gran unión que tiene su plantilla con un gran corro conjunto en el centro del campo del Alfredo di Stéfano tras la victoria del conjunto blanco sobre el Arenteiro en el primer partido del 2026. El primer filial madridista lleva siete victorias consecutivas en casa y está intratable como local.

Ya es tradición desde hace varios partidos que Arbeloa coja a toda su plantilla, la reúna en el centro del campo y le dé una gran charla motivadora. Este domingo volvió a ocurrir. El mister del Castilla cogió a los suyos tras la victoria ante el Arenteiro y escenificó esa unión con una arenga de casi un minuto que terminó con gritos de celebración y con felicitaciones a Rachad Fettal tras su gol en su regreso al equipo cuatro meses después.

Durante la arenga, se vio a un Arbeloa muy intenso en el centro de toda su plantilla. Corrigiendo y alabando a sus jugadores. Y es que el entrenador madridista ha logrado firmar una plantilla muy unida que ha convertido el Alfredo di Stéfano en un auténtico fortín con siete victorias consecutivas. Y el gran artífice es el espartano.