Real Madrid-Barcelona: Clásico de Reyes

Primer Clásico de 2026 en la víspera de Reyes Magos. Un auténtico regalazo para el aficionado de la Liga Endesa este Real Madrid-Barcelona en la jornada 14 que medirá a los dos equipos más fuertes de la historia del baloncesto español. Ambos llegan en buena dinámica al duelo de este domingo en el Movistar Arena (12:30 horas), pero con un enfrentamiento súper decantado para los blancos, que han ganado los últimos nueve encuentros contra su eterno rival estableciendo un dominio asombroso.

Este domingo buscará el décimo en el Palacio de los Deportes ante su afición, con la que tuvo una bonita comunión hace menos de 48 horas en la espectacular remontada contra el Dubai Basketball en la Euroliga (de 44-58 a 107-93). El líder de la ACB (12 victorias y una derrota) mide al enrachado Barça de Xavi Pascual. Desde el regreso del entrenador de Gavá al banquillo culé ha vencido en sus siete choques de Liga y es cuarto (9-4).

El Barcelona también viene de gana tras hacerlo este viernes contra el Casademont Zaragoza en el Palau Blaugrana (100-80) y buscará evitar que el Real Madrid se vaya hasta la sonrojante cifra de 10 triunfos seguidos en el Clásico. Desde el 29 de mayo de 2024 el equipo blanco no ha perdido un sólo enfrenamiento ante los blaugranas. Ocho fueron con Chus Mateo y uno, el único de esta temporada hasta este domingo, con Sergio Scariolo.

El Real Madrid se impuso el pasado 7 de noviembre al Barcelona en el Palau (92-101) con un partidazo de Trey Lyles. La derrota, sumada a la de dos días después en Gerona, le costó el puesto a Joan Peñarroya. Ahora, con Pascual como referente, el Barça ha demostrado una clara mejoría y cuenta con varios jugadores que amenazan a los blancos.

El Real Madrid-Barcelona pinta igualado

Kevin Punter es el principal arma culé. El máximo anotador del Barcelona en la Euroliga pone a prueba la defensa de Scariolo, cuyo mejor hombre en estas lides, Alberto Abalde, aseguró no tener miedo del tirador estadounidense: «No hay secretos. Es un grandísimo jugador y anotador, el foco principal de peligro y de anotación constante».

«Hay que intentar que no esté tan cómodo, aunque igualmente con una buena defensa puede anotar, y lo va a hacer. Intentaremos entre todos contenerlo, que no le lleguen cosas fáciles y que lo que sume se lo tenga que trabajar. Enfrentarme a él es un reto importante», añadió. Pero además de Punter, Pascual recuperó al veterano Toko Shengelia y si la gripe no se lo impide también contará con Jan Vesely, el anti Tavares del Barça.

Por parte del Real Madrid, llegan en gran momento Lyles y Mario Hezonja, artífices de la gran remontada contra el Dubai, y también Facundo Campazzo, decisivo en prácticamente cada partido. La duda está en los descartes, ya que la ACB aún no ha validado el pasaporte nigeriano de Chuma Okeke que le convierte en comunitario. Así, el estadounidense podría ser uno de los tres descartados.

Por suerte para Scariolo, las decisiones serán puramente técnicas, pues no hay ningún lesionado. De los tres extracomunitarios, sólo uno puede entrar en la convocatoria, por lo que todo apunta a que el elegido será Lyles en detrimento de Okeke y Gaby Deck, que rindió a un alto nivel ante Dubai. El otro descarte será casi con total seguridad Izan Almansa.