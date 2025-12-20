Xavi Pascual revive al Barcelona

Xavi Pascual ha revivido al Barcelona. Un equipo que parecía muerto con Joan Peñarroya y al que el cambio de entrenador le ha cambiado completamente la cara. Ya funcionó Óscar Orellana como interino con tres victorias en tres partidos y desde su llegada, el técnico de Gavá ha confirmado esa mejoría con una increíble racha. La adaptación de los jugadores a su estilo ha sido tan rápida que en el último mes el Barça sólo ha perdido un encuentro de los nueve con su nuevo técnico en el banquillo.

Fue el del debut de Xavi Pascual en Estambul contra el Anadolu Efes y lo hizo por un sólo punto de diferencia y en la penúltima jugada (74-73). Desde entonces, ocho triunfos que han impulsado al Barcelona en las dos competiciones. A estas alturas, los blaugranas son séptimos en la Liga Endesa (seis victorias, tres de ellas con el catalán en el banquillo, y cuatro derrotas) y segundos en Euroliga, con los mismos números que el líder, Hapoel Tel Aviv (12-5).

La evolución de un Barcelona que ha pasado de la nada al todo se explica desde la defensa. Y es que a excepción del partidazo de este viernes, uno de los mejores del año en Europa que se saldó tras tres prórrogas entre los culés y Baskonia (134-124), con Xavi Pascual el Barça ha dejado a sus rivales en menos de 80 puntos en siete de esos nueve partidos y cinco en menos de 75.

La otra gran labor de Pascual, además de mejorar ostensiblemente a los azulgranas en defensa, es haber recuperado a una serie de jugadores que parecían sentenciados. Principalmente, Willy Hernangómez, que no contaba para Peñarroya. El mejor pívot español de los últimos años ya es un fijo en ACB, donde brilla junto a los también nacionales Darío Brizuela y Joel Parra.

Y en Euroliga, se apoya en los veteranos Jan Vesely, Tomas Satoransky, Will Clyburn y Toko Shenghelia, que junto a Kevin Punter (43 puntos ante Baskonia) han impulsado al Barcelona a lo más alto de la tabla. Junto al Hapoel y al Valencia Basket, el conjunto azulgrana se ha consolidado como una de las revelaciones del presente campeonato europeo y su crecimiento con Pascual no tiene techo.

El gran examen de Xavi Pascual

Pero como todas las temporadas, a Real Madrid y Barcelona le mide sobre todo lo que hagan en los Clásicos. Por tanto, el primer gran examen para el de Gavá estará el próximo 4 de enero a las 12:30 horas en el Movistar Arena, donde visitarán a los de Sergio Scariolo tras la derrota en Euroliga aún con Peñarroya.

Antes, los culés se medirán a los siguientes equipos: Joventut de Badalona, Fenerbahce, Bilbao Basket, Mónaco y Zaragoza. El baloncesto no para ni en Navidad y el efecto Xavi Pascual ha puesto como una locomotora a los del Palau Blaugrana. En su regreso al equipo azulgrana, la afición ya se ha vuelto a ilusionar con el juego del artífice de la última Euroliga ganada.