Convocatoria del Real Madrid contra Osasuna: Xabi Alonso ‘ficha’ a Thiago Pitarch para el debut liguero

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos con Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu tiene como gran novedad la presencia en la liga de Thiago Pitarch, que estará en dinámica de primer equipo mientras que Jude Bellingham siga siendo baja tras someterse a una cirugía para solucionar sus problemas en el hombro.
Además del inglés, que no estará junto al resto de sus compañeros hasta mediados de octubre, también son baja por lesión Endrick, Mendy y Camavinga. Por otro lado, Antonio Rüdiger tampoco podrá ser de la partida al tener que cumplir su último partido de sanción que arrastra de la temporada pasada.
El Real Madrid busca empezar con bien su andadura en el campeonato nacional de Liga. Los blancos jugarán en el Bernabéu la primera jornada después de siete años. El reto de los de Xabi Alonso es volver recuperar el trono nacional tras haber terminado la temporada pasada segundo por detrás del Barcelona.
Una pretemporada muy corta
Solamente 15 días de pretemporada ha tenido el Real Madrid desde que regresó a los entrenamientos el pasado 4 de agosto. Por lo tanto, los de Xabi Alonso han tenido muy poco tiempo para preparar el partido ante Osasuna de este 19 de agosto. La Liga de Tebas no quiso aplazar dicho partido y los blancos no tendrán más remedio que jugar.
Los de Xabi Alonso han disputado dos amistosos en este tiempo. El primero a puerta cerrada contra el Leganés con resultado final de 4-1 y el segundo en Tirol con otra goleada por 0-4 donde Kylian Mbappé hizo doblete. En ese partido, que sí fue un amistoso de pretemporada en condiciones, también marcaron Militao y Rodrygo, y pudimos ver alguna pista del primer once que puede sacar Alonso en Liga.
Convocatoria del Real Madrid
- Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.
- Defensas: Carvajal, Militao, Alaba, Trent, Asencio, Á. Carreras, Fran García y Huijsen.
- Centrocampistas: Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos y Thiago.
- Delanteros: Vinicius, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.