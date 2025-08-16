El Real Madrid ata a su nueva perla: Thiago Pitarch renueva hasta 2030

El Real Madrid se ha cubierto las espaldas con el nuevo talento que viene. Lo tiene en casa, en La Fábrica más concretamente, y esperan tenerlo durante muchos años en el equipo blanco. Thiago Pitarch, habitual en los entrenamientos de Xabi Alonso y que ya debutó con el primer equipo en el amistoso de pretemporada contra el Tirol, ha renovado su vínculo con el Real Madrid hasta 2030.

Ha sido el propio Thiago Pitarch el que ha anunciado su renovación. «Muy feliz de poder ampliar mi contrato con el mejor equipo del mundo! Es un orgullo poder seguir perteneciendo y defendiendo a este club. Gracias a mi familia, en especial a mis padres, por estar en todo momento; a mis amigos, que no sería lo mismo sin ellos; y a mi representante, por ayudarme en este proceso. Ahora toca seguir trabajando más que nunca, esforzándome cada día al máximo por este escudo, que no se merece menos», expresó.

Álvaro Arbeloa fue el gran valedor de Thiago Pitarch subiéndolo al Juvenil A. Con el ascenso al Castilla del técnico madridista, el ascenso del joven futbolista ha ido de la mano. Puede ser un jugador clave esta temporada con el primer filial blanco. Pero en esta pretemporada ha dado un pequeño paso más y ha formado parte de los entrenamientos del primer equipo con Xabi Alonso.

La pasada semana, además, estará presente en el amistoso que disputó el Real Madrid ante el Leganés a puerta cerrada en Valdebebas en el que vio puerta. Tiene doble nacionalidad, la española y la marroquí, aunque ya ha sido convocado con las inferiores de la selección española y la Federación le ha atado en corto.

«Es una persona muy humilde y trabajadora, valores que heredó de sus padres, Javier y Rosa. Por otro lado, no nos sorprende, porque lo conocemos y conocemos su potencial. Siempre hemos creído que es un jugador cuya calidad brillará especialmente cuanto más alto ascienda de categoría, ya que juega mucho para sus compañeros… trabaja para el equipo», comentan los que mejor conocen a Thiago Pitarch.