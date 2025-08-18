Trujillo Suárez le arrebató dos puntos decisivos para la Liga al Madrid el curso pasado… contra Osasuna

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) cambió su política este verano respecto a la publicación de las designaciones arbitrales. A partir de esta temporada, los colegiados elegidos para partidos de Primera y Segunda División se conocen un día antes de la disputa del encuentro, en lugar de las 72 horas de antelación habituales. Por este motivo, el Real Madrid ha sabido en la tarde previa a su debut liguero ante Osasuna cuál será el equipo arbitral encargado de impartir justicia. Desde el VAR estará un viejo conocido del equipo merengue como Daniel Jesús Trujillo Suárez, cuya actuación en el último partido entre Osasuna y Real Madrid no estuvo exenta de polémica.

Adrián Cordero Vega actuará como árbitro principal sobre el césped del Santiago Bernabéu, asistido desde las bandas por Israel Bárcena y Judit Romano. El historial del colegiado cántabro con el equipo merengue es escaso, con sólo seis partidos dirigidos y más de tres años sin pitar a los blancos. La preocupación entre los madridistas se centra en la labor de Trujillo Suárez desde el VAR.

El árbitro tinerfeño fue protagonista en el último encuentro que disputaron los merengues en El Sadar, estadio de Osasuna. Las decisiones arbitrales de Munuera Montero, sobre el césped, y de Trujillo Suárez, desde la sala VOR de Las Rozas, condicionaron un partido que acabó 1-1. En el área del Real Madrid, Trujillo Suárez avisó a su compañero para que pitara un penalti de Camavinga sobre Budimir, en una acción en la que el francés pisó al delantero rival después de que éste golpeara el balón. En cambio, modificó su criterio y decidió no llamar a Munuera Montero en dos acciones merecedoras de pena máxima: una falta de Moncayola sobre Vinicius y una mano de Torró.

El árbitro VAR redondeó la labor de un Munuera Montero que expulsó a Bellingham por roja directa al confundir la expresión «Fuck off» con «Fuck you». Condicionado por la actuación arbitral, el Real Madrid perdió dos puntos de oro en su pelea por la Liga, ya que ‘pinchó’ por tercer partido consecutivo y perdió la ventaja de siete puntos con la que contaba respecto al FC Barcelona. Los blancos venían de perder ante el Espanyol, donde Muñiz Ruíz perdonó la expulsión al goleador Carlos Romero, y de empatar ante el Atlético de Madrid en el derbi después de un riguroso penalti de Tchoauméni a Julián Álvarez.

Trujillo Suárez repitió en Copa del Rey

La actuación de Trujillo Suárez en el último duelo entre merengues y rojillos no le impidió volver a arbitrar al Real Madrid la pasada campaña. Un mes y medio después de la polémica en Liga, el tinerfeño repitió a cargo del VAR en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey. El conjunto madrileño empató 4-4 en la prórroga ante la Real Sociedad y se clasificó para la final gracias al 0-1 cosechado en la ida.

Pese a que el Real Madrid logró superar la eliminatoria, las decisiones arbitrales de Trujillo Suárez volvieron a ir en la misma dirección. El colegiado encargado del VAR volvió a guardar silencio ante un manotazo de Remiro a Bellingham dentro del área en la primera parte. Tampoco llamó a su compañero Alberola Rojas para avisar de una entrada de Olasagasti a Vinicius merecedora de cartulina roja. Cuando se produjo la acción, los donostiarras ganaban 3-4.