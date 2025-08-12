El Comité Técnico de Árbitros se cubre contra los vídeos de Real Madrid TV con una medida insólita

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) sigue innovando en este verano de 2025 donde presuntamente todo iba a cambiar. El organismo anunció un cambio fundamental en la designación de los colegiados para los partidos y explicó que a partir de ahora se sabrá qué trencilla es el designado para cada encuentro 24 horas antes de la disputa del encuentro.

Pese a que no lo han dicho, parece una medida evidente para evitar que Real Madrid TV saque a la luz los trapos sucios de algunos de los colegiados que siguen pitando en Primera División y que siguen impregnados por el olor a Javier Enríquez Negreira. Así las cosas, el CTA hará públicos los nombres en un plazo mucho menor al anterior –se conocía habitualmente con 72 horas de antelación– para evitar que los árbitros se sientan ‘condicionados’ antes de pitar al equipo blanco.

Hay que recordar que el trío que designará a partir de esta temporada será el compuesto por el ex colegiado Teixeira Vitienes, el entrenador Gregorio Manzano y el CEO del CTA Fran Soto. El Real Madrid puede tener motivos para sospechar de estos cambios, habida cuenta del historial de todos los implicados en las nuevas designaciones arbitrales. Real Madrid TV ha sido un instrumento de denuncia que ha incomodado a los colegiados en los últimos tiempos.

Teixeira Vitienes, colegiado cántabro y uno de los ahijados de Victoriano Sánchez Arminio, es el que más chirría por su implicación plena en la época de máximo esplendor de Negreira. El árbitro estuvo en Primera División de 2003 a 2015 siendo especialmente polémico el partido de ida de la Supercopa de España de 2011 entre el Real Madrid y el Barça que terminó con tanganas y expulsiones.

Goyo Manzano, por su parte, es un entrenador con una dilatada experiencia en el fútbol español y que es conocido por haber sido el técnico del Atlético de Madrid, Sevilla o Mallorca. Recientemente en una entrevista confesó que un futbolista del Barcelona le llamó durante el descanso la última jornada de Liga de 2007 para influir en el partido que estaban jugando en ese momento contra el Real Madrid.

El último integrante del trío es un Fran Soto que antes de ser encumbrado como cabeza visible del nuevo CTA había sido árbitros en categorías regionales en el fútbol gallego. Abogado de Garrigues, este gallego es muy cercano al presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán.

La Federación lo explica

Este es el comunicado que la Federación Española de Fútbol ha hecho público para explicar su postura. «El Comité Arbitral de la Competición Profesional (CACP), órgano de la Real Federación Española de Fútbol que se encarga de las designaciones arbitrales del futbol profesional, publicará los equipos arbitrales de cada partido el día anterior de su disputa antes de las 16:00 horas.

Una decisión que forma parte de la serie de medidas de reorganización del estamento arbitral adoptadas para esta temporada entre todos los actores del fútbol español.

De esta forma, el jueves se conocerán los árbitros de los partidos del viernes, el viernes de los del sábado y así sucesivamente con todos los encuentros de la Primera División y Segunda División».