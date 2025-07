Francisco Soto: «Hay que poner el contador a cero con el Real Madrid y dejar atrás controversias»

Francisco Soto Balirac, nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros, ha atendido este miércoles a los medios de comunicación en su presentación oficial desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y ha mencionado al Real Madrid tras las polémicas con la anterior cúpula arbitral durante los últimos meses. Francisco Soto ha querido zanjar ese tema y dejar atrás las «controversias» con el club blanco.

«Hay que poner el contador a cero y ser constructivos. No es el momento de entrar en polémicas que no tienen sentido. Empatía, confianza y entre todos vamos a lograr que el colectivo arbitral esté donde tiene que estar. A mi entender, son temas puntuales que no aportan nada. Construcción, es una nueva época. Hay que dejar atrás todas esas posibles controversias. El futuro va a ser otro mucho mejor para todos», explicó Francisco Soto sobre la relación entre el CTA y el Real Madrid a partir de ahora tras su nuevo nombramiento.

El abogado Francisco Soto Balirac fue anunciado este miércoles como nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), asumiendo este nuevo reto «no menor» de ser el responsable del arbitraje español y dándose un plazo de «10-15 días» para comunicar el resto de su equipo.

«Hemos visto en la persona de Fran su capacidad de gestión, de liderazgo y, sobre todo, la de tender puentes y de hacer grandes equipos. Asume este nuevo reto, que no es un reto menor», expresó el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en un acto celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en el que se ofrecieron los detalles de la que será nueva estructura de trabajo y el nuevo modelo del sistema arbitral para el fútbol español.

Soto anunció que «de aquí a 10-15 días» comunicará su nuevo equipo para dirigir al estamento arbitral. «A mí me gusta trabajar mucho en equipo, vamos a conformar un equipo lo más potente posible para tratar de llevar al arbitraje a las mayores cotas posibles a nivel nacional e internacional», dijo.

El nuevo responsable del CTA esbozó también las líneas maestras de esta nueva etapa, así como de la nueva estructura. Así, Soto sustituirá la Junta Directiva que existía hasta ahora por «una estructura funcional con responsabilidades y responsables en cada área». Además de su cargo, existirá un portavoz, que «con total seguridad va a ser un exárbitro», para trasladar los criterios y demás cuestiones al resto del mundo del fútbol.

También va a existir un director técnico que será «la piedra angular de ese equipo», con la responsabilidad de toda la formación y toda la parte técnica, ayudado por un equipo a su disposición con un responsable de Primera División, de Segunda División, de Primera RFEF, de Segunda RFEF y de asistentes.

Además, habrá un responsable de VAR «en esa misma altura». «Va a tener una importancia muy relevante en este sistema porque el VAR es algo que tenemos también que tratar de avanzar y de llegar a situaciones de la máxima uniformidad en los criterios», destacó.

Y a esto se unirá un responsable de inteligencia artificial. «Es una forma de mostrar la relevancia que va a tener para nosotros este avance. El avance es tecnología, es inteligencia artificial. Cualquier faceta de la vida a día de hoy en cualquier ámbito social y también en el mundo del arbitraje es esencial contar con las herramientas que proporciona la inteligencia artificial para la mejora de todos los procesos, sin perjuicio, no va a sustituir a las personas», dejó claro.

«Las decisiones van a ser decisiones de las personas. La inteligencia artificial viene para ayudar, no para reemplazar. Con este objetivo y con esta premisa vamos a trabajar en esa área», agregó sobre esta novedad, agregando que también habrá un responsable para fútbol femenino, fútbol sala y fútbol playa.

«Pido a todo el mundo del fútbol confianza. En lo que coincidimos todos, vamos a ponerlo en marcha y lo que no, vamos a seguir con diálogo, diálogo, diálogo y más diálogo para ver si somos capaces de que el colectivo tenga todas las necesidades que están demandando todos los actores del mundo del fútbol», defendió, antes de enumerar que los principios de esta nueva etapa serán «la meritocracia, la independencia, la transparencia y la objetividad».

Además, se va a crear una comisión para unificación de criterios, en la que participarán extécnicos y exjugadores, para que «sin voto, pero con voz, puedan estar en las reuniones donde el ámbito arbitral decida cómo actuar en diferentes situaciones». Sin embargo, dejó claro que no ve que puedan participar directamente en el VAR, sino solo como actores a los que consultar ciertos aspectos.