Francisco Soto Balirac releva a Medina Cantalejo como presidente del CTA

El arbitraje español inicia una nueva etapa y lo hace con Francisco Soto Balirac como nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). Se trata de un abogado que releva a Medina Cantalejo como jefe de los colegiados españoles, poniendo fin a una de las etapas más complicadas del arbitraje nacional, en la que la pérdida de reputación a nivel nacional e internacional ha sido más que evidente. Este miércoles, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, en Las Rozas, ha sido presentada esta nueva etapa, después de la renovación afrontada a tres bandas entre clubes, Liga y la propia RFEF.

Se trata de un abogado que, pese a ello, ocupa el cargo de delegado del Colegio de Árbitros de Galicia en Vigo. Ha destacado que la nueva junta directiva va a ser funcional. Esta nueva estructura contará con un director técnico y un responsable de VAR, además de responsables de cada categoría (Primera, Segunda, Primera RFEF y Segunda RFEF), así como de fútbol femenino, fútbol sala y fútbol playa.

Soto Balirac ha anunciado que se va a crear una comisión para unificación de criterios. Entrarán ex entrenadores, ex jugadores y, sin voto, pero con voz, estarán en las reuniones en las que los árbitros decidirán cómo actuar. También, el nuevo presidente del CTA ha señalado que contarán con total independencia, aunque no dejarán de estar ligados a la RFEF.

Nueva etapa del CTA

Ha dado a conocer las líneas a seguir de este nuevo Comité Técnico de Árbitros: «No quiero cupos. Aquí los mejores árbitros subirán y los que se lo merezcan estarán en la categoría que les corresponda. Queremos independencia. Seremos transparentes. Habrá objetividad, hay que dejar a un lado secretismos, pequeños reinos de taifas. Y habrá unificación de criterios. No habrá para un suceso A, consecuencia B, C o D. Con A, pasará B».

«Pido empatía, confianza y que vayamos de la mano, a ver si somos capaces de que el arbitraje español sea la envidia del arbitraje europeo y mundial», ha destacado. Sobre las polémicas arbitrales, ha señalado que «no van a desaparecer nunca» y que no van «a poder» evitarlo. «Queremos utilizar las herramientas para minimizar el error. Que desde un punto de vista técnico no haya error, que sean por apreciación del aficionado», ha destacado.

Ha dejado claro que el cuerpo específico de VAR seguirá integrado por árbitros y no por otros actores del mundo del fútbol, como ex jugadores o ex entrenadores. «Queremos profesionalizar el VAR y esas herramientas tienen que ser utilizadas por árbitros», ha apuntado.

Designación por inteligencia artificial

También se cambiará la forma de designación arbitral. Tratarán de incorporar inteligencia artificial para conocer la mejor opción a la hora de designar a los colegiados para los partidos. De hecho, habrá también, dentro de la estructura directiva, un responsable de IA.

«Quiero agradecer a la RFEF la confianza en mí. Es un reto muy relevante y que asumo con mucha responsabilidad. Quiero agradecer a los directivos que han abandonado el Comité, hay que poner en valor lo que han hecho. Apasionado del fútbol y del arbitraje, en el momento que me plantearon la oportunidad no tuve dudas. Creo que es mi oportunidad. Mi carrera me puede dar ciertas cualidades para aplicarlas en el ámbito deportivo», ha señalado.

«Árbitros de lo mejor mundialmente»

También ha puesto en valor el arbitraje español: «El equipo arbitral son de lo mejorcito que hay a nivel mundial. Lo digo con convicción. Hay que utilizar las herramientas y aplicarlas en el arbitraje. Tras meses de trabajo hay que aplicar nuevas ideas, no significa que las otras no valgan. Hay que trabajar, construir, empezar de cero. Lo que espero es que en el corto plazo, la figura de un árbitro sea apreciado por todos los actores del mundo del fútbol. Estoy muy relacionado con el arbitraje de base».

Pese a ser abogado de profesión, ha destacado que tiene «ese empape necesario del arbitraje de base». «Son nuevos tiempos, nueva estructura. El único nombre que hay soy yo. No puedo montar un equipo mientras que no se me presente. Empieza una nueva época y próximamente, calculo que de aquí a 15 días comunicaré el equipo que me va a ayudar. Trataremos de llevar el arbitraje a las mayores cotas a nivel internacional», ha apuntado Soto Balirac.

En nuevo presidente de los árbitros ha sido presentado de la mano de Rafael Louzán. «Quiero saludar a los trabajadores del CTA, me han dejado una gran impresión de su trabajo y lealtad. Llegó el momento, después de seis meses de trabajo en una comisión de clubes, en la que hemos sacado conclusiones que se están implementando, hoy tocaba presentar al nuevo responsable de esta organización. Va a asumir la responsabilidad de presidir el CTA», ha destacado el máximo mandatario del fútbol español.

«Es un nuevo modelo. No es un reto menor. Le deseamos toda la suerte que se merece. Le conozco desde hace unos años, pero el que ha asumido este papel y ha visto sus capacidades ha sido el secretario general de la RFEF», ha puntualizado.