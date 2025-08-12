¿Por qué no juega Rodrygo el partido amistoso contra el WSG Tirol?

Xabi Alonso dio a conocer su primer once titular de la temporada 2025/26 con algunas sorpresas. El tolosarra confirmó las pistas que ya había dejado durante el Mundial de Clubes de la FIFA y optó por no contar con Rodrygo Goes como titular para este encuentro que le medirá con el líder de la Bundesliga de Austria, el WSG Tirol.

El técnico del Real Madrid optó por un sistema 4-3-3 apostando en punta por el tridente compuesto por Vinicius, Mbappé y Brahim. El jugador malagueño ocupará la banda derecha que hasta la pasada temporada era propiedad de un Rodrygo Goes que, por el momento, no está disfrutando del mismo protagonismo que en la era Carlo Ancelotti.

Es previsible que Rodrygo Goes disponga de algunos minutos en el transcurso de este primer amistoso que disputará el Real Madrid antes de comenzar la temporada oficial en Liga el próximo 19 de agosto contra Osasuna. El brasileño es uno de los nombres sobre los que más se ha especulado durante este verano con su futuro deportivo.

El deseo del jugador, por el momento, es triunfar con la camiseta blanca. El Real Madrid, ni mucho menos, tiene la intención de forzar su salida, pero es obvio que el protagonismo de Rodrygo esta temporada puede ser limitada y que sus opciones de disputar el Mundial de Estados Unidos puedan estar en jaque ante la falta de minutos.

Rodrygo perdió protagonismo

El brasileño quiere convencer a Xabi Alonso y al madridismo de que su tiempo en el equipo blanco todavía no ha terminado. Rodrygo quiere recuperar su mejor versión, aunque también es consciente de que en la Premier League hay equipos muy interesados en su futuro deportivo. Manchester City, Liverpool o incluso Tottenham han tenido en su agenda al delantero.

Rodrygo disputó en el pasado Mundial de Clubes un total de 88 minutos y fue superado en protagonismo por jugadores como Brahim Díaz y Dani Ceballos en lo referente a tiempo de juego. El brasileño verá incrementada todavía más la competencia la próxima semana con el aterrizaje oficial de Franco Mastantuono en el Real Madrid.