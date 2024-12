Xabi Alonso ya sabe que es el candidato único para entrenar al Real Madrid

Xabi Alonso ya sabe que es el candidato único para relevar a Carlo Ancelotti en el Real Madrid, bien cuando el italiano acabe su contrato en 2026 o a final de temporada si no gana la Liga o la Champions. El futuro de Carletto en el Real Madrid está marcado por el mismo parámetro que el de cualquier entrenador que haya trabajado en la casa blanca: los resultados.

A pesar de su lugar de honor en la historia del club, la continuidad del entrenador italiano estará condicionada por los títulos conseguidos en una temporada en la que el equipo madridista ya ha levantado uno, la Supercopa de Europa, y compite para lograr otros seis.

Si Carletto no gana a Liga, en la que se ha colocado ya a un punto del Barcelona con un partido menos, o la Champions, en la que no ha empezado como desde la cúpula del Real Madrid se esperaba, el italiano no seguirá al frente del primer equipo la próxima temporada. Y sería en ese escenario donde Xabi Alonso se convertiría en candidato único, sin oposición ni alternativa, para entrenar al equipo blanco.

Después de Ancelotti… Xabi Alonso

Si Ancelotti se va en junio será un adiós pactado y amistoso por el respeto que desde el club tienen al extraordinario trabajo de Carletto en sus dos etapas en el banquillo del Real Madrid. «Si se tiene que ir, se irá por la puerta grande», aseguran desde la cúpula del club blanco, conscientes de que son los resultados los que, como en cualquier equipo del mundo, quitan y ponen a los entrenadores.

En las oficinas de Valdebebas no se plantean la salida de Ancelotti antes de junio, aunque nadie se atreve a decir que ocurriría en un escenario en el que el Real Madrid perdiera en su visita a Bérgamo para medirse al Atalanta en Champions League. Nadie en el Real Madrid quiere ponerse en ese escenario, que condenaría al equipo a quedarse fuera de los ocho primeros y, por tanto, tener que jugar una eliminatoria extra previa a los octavos de la Champions en el mejor de los casos.

Pero si Ancelotti fuera destituido en mitad de la temporada, el Real Madrid. no iría a por uno de los entrenadores libres que hay en el mercado –el nombre de Zidane vuelve a sonar cada vez que el equipo pierde un partido–, sino que se optaría por un técnico interino con Santiago Hernán Solari como el mejor colocado por delante de las otras dos opciones de Valdebebas, Raúl González y Álvaro Arbeloa, a los que se les ve todavía demasiado verdes para darles la responsabilidad del coger al primer equipo en una situación de crisis.

El pasado 20 de noviembre OKDIARIO ya adelantó que el Real Madrid ya ha contactado con el entorno de Xabi Alonso para conocer su disposición a sentarse en el banquillo del Bernabéu y cuáles serían las bases de su proyecto. En el programa de Pedrerol, Eduardo Inda fue un paso más allá y reveló que el técnico tolosarra ya sabe que es el candidato único para sustituir a Carlo Ancelotti cuando llegue el momento.

Xabi Alonso en la recámara

Por ahora Xabi Alonso se centra en su trabajo en el Bayern Leverkusen la temporada después de haber conquistado el doblete en Alemania, Bundesliga y Copa, sin perder un sólo partido en la competición doméstica y con una sola derrota en toda la temporada, la que le infligió el Atalanta en la final de la Europa League.

El tolosarra, que renovó con el Leverkusen en junio hasta 2026, se reservó una cláusula liberatoria en el caso de ofertas de tres de sus ex equipos como futbolista: el Bayern, el Liverpool y el Real Madrid. A final de la temporada pasada ya rechazó a los dos primeros porque el plan de su carrera pasa por sentarse en el banquillo del Bernabéu, un sueño que podrá conseguir, eso sí, cuando desde la cúpula del club blanco se entienda que el ciclo de Ancelotti ha llegado a su fin.