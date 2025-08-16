Acelerón del Real Madrid

Cambio de marcha en el Real Madrid. Acelerón hacia el debut liguero del próximo martes contra Osasuna en el Bernabéu. Los de Xabi Alonso han intensificado la rutina de entrenamientos a tres días del pistoletazo de salida de su temporada. La sesión de este sábado se ha dividido en dos. Una parte en práctica y otra táctica.

El entrenamiento arrancó con trabajos de fuerza y elasticidad en el gimnasio y una sesión de video táctico. A continuación, los jugadores saltaron al césped para llevar a cabo primero ejercicios sin balón con series de fuerza, potencia y resistencias. Y posteriormente con balón. Transiciones y series de conducciones con finalizaciones.

Para terminar, los de Xabi Alonso disputaron partidos de 10 contra 10. Cabe recordar que el Real Madrid apenas ha dispuesto de 15 días para preparar el curso. Una pretemporada exprés después del Mundial de Clubes y de que la Liga no cambiase su horario de la primera jornada. No hay descanso ni prácticamente margen. El calendario no da tregua a los blancos.

Mastantuono impresiona al Real Madrid

El argentino nunca olvidará cómo celebró su mayoría de edad. El día que cumplió 18 años firmó el contrato y fue presentado como futbolista del Real Madrid a todos los efectos. La normativa FIFA sobre jugadores menores de edad empujó al club blanco a no oficializar su fichaje hasta que soplara las 18 velas. «Este es un día que será recordado para mi historia. Cumplo el sueño de estar en el club más grande del mundo», expresó durante su puesta de largo.

Una vez superada la mayoría de edad, Mastantuono ha cambiado este viernes el traje por la equipación del Real Madrid. Ha sido la primera sesión que ha realizado junto al resto de sus compañeros. Ha dejado destellos de su perfil de jugador. Un futbolista ágil, amigo de la asociación y el juego combinativo. Ha causado buenas sensaciones al cuerpo técnico del equipo blanco.

La percepción es recíproca. «El grupo me recibió muy bien. Conocí a grandes personas. Ha sido un día muy intenso, con calor, pero que disfruté mucho. Muy contento con mi primer día y ojalá que sean muchos», dijo el argentino a los medios oficiales del club blanco. Destaco la calidad de mis compañeros y la velocidad. Es un ritmo muy alto y muy lindo porque jugar con los mejores te hace mejor», aseguró el nuevo jugador del Real Madrid.