Una pretemporada que pasará factura: «El Real Madrid no competirá en igualdad de condiciones»

El Real Madrid debutará en Liga el 19 de agosto contra Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos se pondrán manos a la obra tras completar la pretemporada más corta que se recuerda. En concreto, entre el 4 de agosto que comenzaron a trabajar en Valdebebas hasta el día del duelo contra los navarros habrán transcurrido 15 días. Es decir, dos semanas y un día de pretemporada, cuando lo mínimo requerido es un mes de trabajo. Una locura provocada por el calendario y la poca cintura de la Liga de Javier Tebas, que se negó a aplazar este partido, que pasará factura a los hombres de Xabi Alonso. Por lo menos, al principio.

OKDIARIO ha hablado con Juan Ruiz López, entrenador personal de deportistas de alto rendimiento, donde se incluyen muchos jugadores de fútbol de primer nivel, para analizar cómo puede afectar esta escasísima preparación a los blancos. «Yo creo que más que a lo largo de la temporada, cuando más le puede perjudicar al Real Madrid esta pretemporada es en los primeros partidos de curso. Van a jugar contra equipos más rodados y eso implica una desigualdad muy grande. Hacia mitad de septiembre estará más igualado al resto de sus rivales», explica.

No obstante, Juan quiere dejar claro que, por mucho que con el transcurrir de los partidos el nivel físico se iguale, también quiere dejar claro que los hombres de Xabi Alonso no tendrán la base que se obtiene en pretemporada, por lo que eso lo van a arrastrar durante todo el curso.

Con esta situación, lo que más le preocupa a Juan Ruiz son las lesiones, especialmente en estas primeras semanas. El entrenador personal explica que, bajo su criterio, lo que tiene que hacer Xabi Alonso es rotar mucho y tratar de proteger el físico de sus jugadores lo máximo posible, aunque el riesgo siempre será elevado.

Por último, Juan Ruiz sí cree que una semana más de trabajo le habría servido al Real Madrid para llegar más preparado al inicio de Liga. Para ello, Tebas debería haber aplazado el duelo contra Osasuna, pero el presidente de la competición nacional siempre tuvo claro que este deseo no se le iba a conceder al club blanco.

La importancia del descanso

Juan Ruiz también habla del descanso y su importancia. El entrenador asegura que es clave. Por ello, Xabi le dio tres semanas y media de descanso a sus jugadores. «Influyen muchos parámetros, no sólo ya la recuperación a nivel muscular y demás, sino mucho más importante a nivel de sistema nervioso. Nosotros tenemos, para simplificarlo un poco, dos sistemas nerviosos: el simpático y el parasimpático. Uno es como el sistema de calma y el otro el sistema de alerta», comienza.

«Entonces, cuando tú juegas un partido o practicas cualquier deporte de competición, de alta intensidad y demás, tanto durante el partido como en los días siguientes, tienes un mayor predominio del sistema nervioso simpático, que es este sistema de alerta, y necesitamos el otro, el otro sistema de calma, el parasimpático, para recuperar», añade.