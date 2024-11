Brasil vuelve a llamar a Ancelotti

Tras la debacle de Brasil en la Copa América y los malos resultados en las eliminatorias de clasificación para el Mundial, la CBF ha vuelto a llamar a Carlo Ancelotti para ofrecerle el banquillo de la selección canarinha. El técnico italiano tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2026 pero su continuidad en el club blanco está supeditada a que gane la Liga o la Champions.

Así lo reveló Eduardo Inda en su intervención semanal en El Chiringuito de Jugones: «Di la primicia antes de navidad que iba a ser renovado por dos años y así fue y que no iba a fichar por Brasil. Me cuentan que la CBF ha vuelto a tocar a Carlo Ancelotti porque lo ven débil en el Real Madrid. Creo que este verano puede ser el final de su brillante etapa, ha ganado tres Champions con el Madrid y nadie cree en el entrenador de Brasil. Está Guardiola, que es más complicado, y está Ancelotti, al que han tocado».

El banquillo de la selección de Brasil vuelve a ser una enorme tentación para un Carlo Ancelotti que vive momentos complicados en el Real Madrid. El mal arranque del equipo tanto en la Liga como en la Champions, el 0-4 del Barcelona en el Bernabéu o las derrotas frente al Lille y al Milan, han puesto al técnico italiano en el disparadero y ya son muchos los dirigentes que creen que el ciclo de Ancelotti en el Real Madrid está terminado.

En Brasil lo saben y por eso han vuelto a acordarse de Carletto, porque o es la primera vez que la CBF habla e incluso negocia con Carlo Ancelotti. Sus primeros contactos se produjeron tras el Mundial de Qatar, allá por enero de 2023. Brasil, que era una de las favoritas en aquella cita, se la pegó en cuartos ante Croacia, que eliminó en los penaltis a una canarinha capitaneada entonces por Neymar.

🚨 @eduardoinda avanzó el pasado 28 de noviembre que Ancelotti firmaría una renovación por el Real Madrid rechazando así la oferta de Brasil 🗣️ «𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞́ 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐩𝐚𝐬𝐚𝐝𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐥 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐢𝐝 𝐡𝐚𝐛𝐢́𝐚 𝐞𝐦𝐩𝐞𝐳𝐚𝐝𝐨 𝐚 𝐡𝐚𝐛𝐥𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧… pic.twitter.com/jQnl3oZ0R1 — okdiario.com (@okdiario) December 29, 2023

Ednaldo Rodrigues, entonces presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, tenía muy claro que la verdeamarela necesitaba un cambio de timón y que era hora de apostar por un entrenador con experiencia en la élite para capitanear a Brasil. Y que daba igual que fuera extranjero. Sólo valoró tres nombres: Guardiola, Ancelotti y Zidane.

Tras la negativa de Pep a abandonar el proyecto del Manchester City, con el que aún no había ganado la Champions por aquel entonces, los contactos con Ancelotti fueron más fructíferos. El técnico italiano pasaba malos momentos en el Real Madrid. Después del doblete de 2022 el equipo se había caído en la Liga, casi entregada al Barcelona sin luchar, y no daba buenas sensaciones en la Champions. En los despachos del Bernabéu se empezó a cuestionar, como tantas veces, la figura de Carletto.

Ancelotti es feliz en Madrid

Ancelotti, que ya sabe cómo se las gastan en la casa blanca, habló con la CBF y dio el sí a entrenar a Brasil… siempre que el Real Madrid rescindiera su contrato a final de aquella temporada 2022-23. Lo que luego pasó ya es historia. El equipo madridista salvó la temporada con las semifinales de Champions (a pesar del 4-0 del Etihad) y una Copa del Rey en la que eliminó al Atlético y al Barcelona.

Pero Ednaldo Rodrigues no se rindió e incluso llegó a dar por hecho el fichaje de Ancelotti el verano pasado. «Ancelotti para nosotros no es un sueño, es una realidad», dijo el presidente de la CBF que dio por seguro que sería Carletto quien se sentaría en el banquillo de la selección de Brasil en la Copa América. No fue tal.

Ancelotti arrancó la temporada en el Real Madrid con algunas dudas sobre su futuro, pero el rendimiento del equipo que acabó con otro doblete Liga-Champions las disipó de golpe y se aseguró su continuidad, o al menos su renovación, hasta junio de 2026. La CBF sabe que Carletto está blindado pero sigue manteniendo su idea de que sea el técnico italiano el que se siente en el banquillo de la verdeamarela en el Mundial 2026 cuando ya haya terminado su actual contrato con el Real Madrid.

A sus 65 años Ancelotti ha jurado amor eterno al equipo madridista y no tiene intención alguna de irse de la casa blanca… salvo que le echen. Con dos temporadas de contrato por delante y un plantillón capitaneado por el tridente Mbappé-Vinicius-Bellingham, Carletto quiere seguir escribiendo la historia en el Bernabéu. Pero el primer tercio de temporada está siendo más que decepcionante tanto por los resultados –a seis puntos del Barça en la Liga y fuera de los ocho primeros de la Champions– como por el juego de un equipo que aburre al Bernabéu.

¿El colofón a su carrera?

Por supuesto que entrenar a la selección de Brasil sería un colofón perfecto a una carrera de ensueño, pero mientras el Real Madrid siga confiando en él, Ancelotti no tiene ninguna prisa por aceptar un destino lejos del Bernabéu. Si la relación idílica se torciera en el futuro, sabe que las puertas de la CBF las va a tener abiertas al menos hasta que encuentren un seleccionador con el prestigio y la autoridad suficientes para devolver a la canarinha al lugar que nunca debió perder.

La relación de Ancelotti con los pesos pesados de la dirección deportiva de la CBF, sus ex jugadores en el Milan Cafú y Kaká, además del aval de muchos de los actuales futbolistas de la selección como Militao, Casemiro, Vinicius o Rodrygo, entre otros, convierten a Carletto en el entrenador perfecto para una selección de Brasil que necesita reinventarse ante un país que empieza a estar hasta el gorro de los constantes éxitos de su archienemigo Argentina.