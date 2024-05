Ancelotti: «Yo soy un aficionado del Madrid y tengo las mismas sensaciones que cualquier madridista»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación por motivo de la celebración del Media Day que llevaron a cabo los blancos en Valdebebas antes de la final de la Champions. El Real Madrid se enfrentará el próximo sábado al Borussia Dortmund en Wembley y el entrenador italiano tomó la palabra en una jornada de puertas abiertas en la que tanto el técnico como mucho de los jugadores tomarán la palabra a cinco días del gran partido.

El italiano comenzó explicando como afronta esta final: «Con toda la ilusión del mundo y con lo que exige un partido así. Hay que tener tranquilidad y confianza. Hasta el viernes lo vamos a disfrutar, ya que llegar a una final siempre es un éxito. Lo hemos hecho muy bien. Tenemos mucha confianza y llegaremos a tope».

Sobre el deseo de ganar la Champions, fue claro: «No pensamos en ser favoritos. Pensamos en jugar contra un rival que ha merecido llegar a este final, como nosotros. El Dortmund ha mostrado calidad, compromiso y una gran actitud. Hay que sufrir, pelear y luchar, como en todas las finales».

Ancelotti afronta su sexta final: «Lo importante es ser protagonista. Es mi novena final, si tengo en cuenta las de jugador. Ahora estoy feliz y luego llegará la preocupación y el miedo. Antes quiero disfrutar».

Sobre ese miedo, explicó como lo vive y sus rutinas para superarlo: «El sudor frío llega el sábado por la tarde. Es bastante normal. Tengo experiencia. Mi equipo me da mucha confianza e ilusión». «Tenemos una semana para preparar el partido y lo haremos bien. Nos vamos a centrar en el trabajo defensivo y ofensivo. Lo más importante para el equipo es tener la idea clara. Hay que dar la información a los jugadores bastante clara. Es lo mejor para quitar el estrés, así no piensas en otras cosas que te pueden agobiar», añadió.

«Lo que más me ha llamado la atención es estos partidos ha sido su actitud. Su lucha y su pelea por llegar a esta final. Eso es lo que nos preocupa más», comentó sobre el Borussia Dortmund.

Sobre su superstición antes de la final, explicó que va a seguir su rutina. «Tengo superstición porque me han enseñado que no tenerla da mala suerte. Lo vamos a disfrutar porque sabemos que hemos hecho algo bueno», comentó.

Ancelotti ha recordado las ocho finales que ha ganado el Real Madrid desde 1999: «Este club es tan especial en esta competición porque su historia se ha creado en esta competición. Para todos los madridistas es especial. Estás más concentrado y focalizado».

El italiano también habló de la importancia de los veteranos y jóvenes: «Los veteranos son el ejemplo. Ha sido la generación del compromiso y de la actitud positiva. Ha empezado una transición en los últimos años y los jóvenes empiezan a tomar más responsabilidad. El club lo está haciendo muy bien. Han llegado jugadores con mucha calidad, pero también han comprendido lo que es el Real Madrid».

«El aspecto fundamental en nuestras vidas son los aspectos personales. Me encuentro bien haciendo eso. Para mí es más importante la relación personal y profesional», explicó.

Ancelotti también habló de Arda Güler, que no ha jugado ni un sólo minuto en Champions: «Arda ha mostrado la calidad que tiene y el talento que tiene. Va a ser útil durante el partido. Mete muchos goles y es una opción».

Ancelotti y el momento de la Champions

«Hay muchos momentos, como siempre. El camino es parecido al de 2022. Hicimos una fase de grupos espectacular y luego tuvimos problemas contra el Leipzig, que no jugamos muy bien. Luego pudimos eliminar al City, el mejor equipo de esta competición, y la remontada contra el Bayer. El gran momento fue cuando entró Joselu en la semifinal».

Sobre Kroos, fue claro: «Ojalá se pueda retirar ganando una Champions, pero ya está dentro de la histórica. Terminar ganando sería fantástico, pero él ya forma parte de la historia del Real Madrid y del fútbol».

«Nosotros tenemos muy claro quién es el Borussia Dortmund. Tiene mucha experiencia y eso cuenta. Han llegado los dos mejores equipos para jugar la final. Nosotros todavía no estamos de vacaciones, otros muchos sí y lo verán por la televisión», comentó sobre la final y el ambiente que se respira.

Ancelotti formó parte del Milan que dejó a La Quinta del Buitre sin Copa de Europa: «No tengo deuda con el Madrid por marcarles un gol. Yo soy un aficionado del Real Madrid y tengo las mismas sensaciones que cualquier madridista. Tengo la gran oportunidad de hacer algo con este club y espero hacerlo lo mejor que pueda».

Sobre el partido, fue claro: «Hay que estar preparado para todo. Son muy fuertes en las transiciones, defienden bien y se puede decir que son parecidos a nosotros. Va a ser un partido competido y luchado. Ganará el que haga mejor las cosas».

«Es muy difícil elegir quién será el portero de la final. Lunin ha hecho una gran temporada, que ahora tiene fiebre, y Courtois ha vuelto de su lesión y todos sabemos sus calidades. Jugará uno de los dos», comentó sobre la decisión de la portería.

«Brócoli, salmón y pasta. Luego, una hora de siesta. Después, antes de la charla, el corazón sube a 110-120 pulsaciones y se queda ahí hasta que empieza el partido, cuando vuelve a su ritmo normal», explicó sobre lo que hará antes del partido.

«Nacho lo único que me ha dicho es que hablaremos después de la final y le he dicho que me llame, ya que estaré de vacaciones», finalizó el italiano la rueda de prensa.