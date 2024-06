Ancelotti tras ganar la Decimoquinta: «En este club no hay peligro de barriga llena»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la final de la Champions que enfrentó en Wembley a Borussia Dortmund y Real Madrid. Los blancos se hicieron con la Decimoquinta gracias a los goles de Dani Carvajal y Vinicius, ambos en la segunda mitad. La entidad madridista cierra una temporada espectacular.

Ancelotti comenzó hablando de la reacción tras el descanso: «No me tenía que enfadar, debíamos aclarar las cosas. Tras arreglar lo que no iba bien pensamos que cambiar el sistema nos podía venir mejor. La cosa salió mejor y la actitud de la segunda parte».

El italiano habló sobre el principal argumento del equipo y cuanto sufrió: «Esta ta temporada he dicho que teníamos muchos problemas y lo suplimos con sacrificio y colectivo. Esta Champions se gana con sacrificio y calidad, dije en la previa de la final. Esta plantilla siempre me deja satisfecho porque nunca nos rendimos y siempre luchamos a tope. Estuvimos bastante tranquilos en el descanso. Tomamos la decisión todos juntos».

Sobre el adiós de Kroos, fue claro: «Le di las gracias. Ha terminado en lo más alto y ha tenido huevos. Es una leyenda de este club y todos le agradecen lo que ha hecho. No sólo por el juego, sino por su profesionalidad. Nunca ha fallado ni un solo día. Le dije que si cambiaba de idea le esperábamos».

«El Real Madrid es una familia. Trabajar en una familia es mejor que en una industria. Nos sentimos en casa. Mi hijo me ayuda mucho, ya que me puede decir cosas que nadie me puede decir», comentó sobre el papel de Davide.

Ancelotti le puso la nota a la temporada: «Ha sido de 10. Lo hemos manejado muy bien». «Ellos han jugado mejor que nosotros. Cuando tuvimos más equilibrio pudimos ganar», aseguró.

«Lo que pasa por mi cabeza es que todos están muy contentos. El peligro de no ganarla era real, porque el Dortmund es muy incómodo. Ahora pasarán cosas. Perdemos un jugador muy importante para nosotros y ahora tendremos otros. Si no está Kroos jugaremos de manera un poco distinta. Tenemos jugadores fantásticos y recursos para ser competitivos», aseguró.

Ancelotti habló de lo que le debe decir a los jugadores para ir a por siete títulos: «No hay peligro de tener la barriga llena, este club nos exige estar a tope. Mañana tendremos un día fantástico, descansaremos y volveremos con las mismas ganas».

«De verdad era difícil pensar que se podía hacer algo así en tres años. No era sencillo con un equipo que está cambiando poco a poco. El Real Madrid está cambiando al mejor equipo del mundo. Ha sido un regalo volver», finalizó