Mastantuono enamora al madridismo con su visita a la Cibeles junto a sus hermanos

Franco Mastantuono ha enamorado al madridismo con su visita en familia a la fuente de la Cibeles, lugar de culto para los aficionados al club blanco. El nuevo jugador del Real Madrid, con una gorra para no ser reconocido, dio un paseo por la capital junto a sus dos hermanos y visitó a la Diosa del madridismo. Junto a Lucila y Valentín, sus dos hermanos, Mastantuono se ha ganado el corazón de la afición blanca.

Su madre se llama Sofía Bruno, es socióloga y trabajadora del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). Su padre se llama Cristian Mastantuono y es instructor nacional de fútbol infantil y juvenil. Por otro lado, el jugador argentino tiene dos hermanos llamados Lucila y Valentín.

Fue con Lucila y Valentín, sus hermanos, con quien Franco Mastantuono decidió dar un pase por el centro de Madrid. Una de las fotografías que se hizo con ellos fue con la Cibeles detrás. Una imagen que se ha hecho viral en redes y que ha enamorado al madridismo, que ya visualiza a final de temporada a su nuevo jugador argentino celebrando algún título en ese mismo lugar.

Y es que el gran impacto que está teniendo Franco Mastantuono desde su llegada al Real Madrid está siendo tremendo. Ha caído de pie. Desde su presentación el pasado jueves donde mostró una madurez impresionante en el día que cumplía 18 años. Como su primer entrenamiento en Valdebebas junto a sus nuevos compañeros donde ha impresionado desde los primeros segundos. Un jugador lleno de calidad llamado a hacer grandes cosas en el mundo del fútbol.

Mastantuono habla tras su primer entrenamiento con el Madrid

«Muy contento de mi primer entrenamiento. El grupo me recibió muy bien. Conocí a grandes personas. Ha sido un día muy intenso, con calor, pero que disfruté mucho. Muy contento con mi primer día y ojalá que sean muchos», dijo el argentino a los medios oficiales del club blanco tras su primera sesión el pasado viernes.

Por otro lado, Mastantuono señaló lo más destacado para él de su primer día entrenando en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. «La calidad de mis compañeros. La velocidad, es un ritmo muy alto que es muy lindo porque jugar con los mejores te hace mejor», aseguró el nuevo jugador del Real Madrid.