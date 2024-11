¿Cómo funciona el estadio infinito que Florentino Pérez quiere traer al Bernabéu?

«Verás el partido mejor que en el propio estadio». Florentino Pérez dejó esta declaración en la Asamblea de Socios del Real Madrid en referencia a una pregunta de un socio sobre la dificultad para conseguir entradas en el Santiago Bernabéu. El presidente trabaja en una innovación que puede suponer un antes y un después en el mundo del fútbol y dónde una empresa top-5 mundial como Apple podría aparecer en la ecuación.

El Real Madrid está estudiando hacer un estadio infinito en el Santiago Bernabéu para ver los partidos mejor que en el propio campo a través de unas gafas inmersivas de realidad virtual. Esta tendencia ha tenido algunas pruebas piloto en Estados Unidos con partidos de la NFL, aunque es una tecnología que progresará a pasos agigantados en los próximos años como la Inteligencia Artificial.

«El tema de los abonos no tiene mucha solución porque tenemos 34.000 socios no abonados. Hay hijos de socios que no van a poder tener abonos y esto me lleva a pensar en hacer el estadio infinito con Apple, por poner un ejemplo. Esto sería a través de unas gafas que se ven mejor que estando en el estadio. Verías el partido como si estuvieras en el Santiago Bernabéu, sería un Bernabéu infinito», dijo Florentino sobre el proyecto.

Hay que recordar que el Real Madrid tiene un acuerdo con la multinacional informática HP, quien también está desarrollando su propio proyecto de gafas inmersivas de realidad virtual. El gigante tecnológico estadounidense anunció un acuerdo con el club blanco a principios de este 2024 luciendo el logo de HP en la manga de la camiseta del campeón de Europa.

El Real Madrid vuelve a hacer gala de ser un club de vanguardia pensando en el bienestar de sus socios y simpatizantes buscando desarrollar una tecnología puntera. Sea con HP o con Apple, lo que parece evidente es que el club presidido por Florentino Pérez no se queda de brazos cruzados después de construir el estadio más moderno del mundo.