Oficial: el Real Madrid traspasa a Reinier al Atlético Mineiro

El Real Madrid ha anunciado el traspaso de Reinier Jesús al Atlético Mineiro brasileño. El futbolista, que llegó al club en 2020 a cambio de 30 millones de euros, no llegó a cuajar en sus cinco temporadas, en las que ha acumulado cesiones. Cuando entraba en su última temporada de contrato, el conjunto blanco ha anunciado su marcha definitiva de Valdebebas, poniendo rumbo al Brasileirao.

«El Real Madrid C. F. y el Clube Atlético Mineiro han acordado el traspaso de nuestro jugador Reinier. El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y su cariño por estos años en los que ha pertenecido a nuestro club, y les desea todo lo mejor a él y a su familia en esta nueva etapa de su vida», señala el club en un comunicado.

El jugador no llegó a debutar con el primer equipo. Únicamente llegó a disputar tres encuentros con el Castilla, en los meses siguientes a su llegada. El jugador se marchó primero cedido al Borussia Dortmund durante dos temporadas, mientras que luego fue el Girona quien obtuvo su préstamo. Tras ello, emprendió una nueva etapa en el Frosinone italiano, terminando el pasado curso en el Granada, en Segunda División.

Después de esas cesiones, el conjunto blanco ha encontrado en Brasil comprador. Se trata del Atlético Mineiro, donde se marcha con el objetivo de recuperar las buenas sensaciones que le hicieron fichar en calidad de promesa por el Real Madrid. Eso sí, la entidad madridista conservará el 50% de sus derechos para una futura venta.