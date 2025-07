Último curso de Reinier en el Real Madrid sin hueco ni pretendientes

La apuesta por el talento joven de Brasil que el Real Madrid ha realizado en los últimos años ha resultado en un éxito innegable. Los fichajes de Vinicius Junior yRodrygo, jugadores por los que se realizaron grandes desembolsos sin haber debutado en el fútbol europeo, justifican por sí mismos esta política. Con la llegada de Endrick todavía sin tiempo para una evaluación, la única ‘mancha’ hasta el momento ha sido el fichaje de Reinier Jesus. El brasileño, que finaliza su contrato en verano de 2026, no tiene hueco en el equipo merengue ni cuenta ofertas de otros clubes en este mercado.

El atacante fichó por el Real Madrid en enero de 2020. Los 30 millones que pagaron los blancos por el entonces jugador del Flamengo le convirtieron en el desembolso más caro de la entidad en un mercado de invierno, superando a Huntelaar y Gago. Una operación que pretendía continuar con el camino de las acometidas por Vinicius en 2017, Rodrygo en 2018 y Militao en 2019, pese a que este último sí se incorporó desde el fútbol europeo. Reinier, firmado a los 18 años, se incorporó a la disciplina del Castilla a comienzos del 2020. Tras disputar tres partidos y anotar dos goles a las órdenes de Raúl González Blanco, el Covid acabó con la temporada del filial. El brasileño cerró su primera temporada de blanco sin minutos en el primer equipo.

Un debut en partido oficial que no ha logrado en sus cinco temporadas con contrato con el club. El Real Madrid optó por ceder al jugador al Borussia Dortmund, un equipo especialista en potenciar los jóvenes talentos, para la temporada 2020/21. En su primera campaña completa en Europa, Reinier no logró hacerse un hueco en el equipo alemán, disputando 19 partidos en los que sólo pudo marcar un gol. La cesión se repitió para la siguiente temporada, con idéntico resultado. El carioca no pudo ver portería en los 20 encuentros que jugó con los de Dortmund en la 2021/22.

En busca de más minutos para el mediapunta, por el que los alemanes nunca terminaron de apostar, el jugador regresó a España la siguiente campaña. En el Girona de Michel, que esa temporada firmó un sorprendente cuarto puesto, tuvo tramos de buen fútbol; pero volvió a quedarse lejos de lo esperado: 2 goles en 18 partidos. Su siguiente destino fue el Frosinone italiano, donde jugó más (23 encuentros) pese a sus pobres números de cara a portería (3 tantos).

Reinier se veía con confianza para lograr el gran objetivo que se le resistía: hacerse un hueco en el Real Madrid. Un equipo en el que tenía prácticamente imposible entrar en la nómina de jugadores de ataque con la que contaba Carlo Ancelotti: Mbappé, Vinicius, Rodrygo, Brahim, Bellingham o Endrick, entre otros. «Mi mayor objetivo ahora mismo es sin duda el Real Madrid, porque es el club que me dio confianza», declaró el jugador el pasado verano a O Globo.

Un mercado que acabó con el jugador carioca fichando por el Granada en Segunda División. Tras un año en el que tampoco ha brillado (24 partidos y un gol), Reinier afronta su último año de contrato en el Real Madrid sin hueco en el primer equipo ni ofertas para salir cedido en busca de su sexto club en Europa.