Vinicius busca la redención

Comienza una nueva temporada y es momento de hacer borrón y cuenta nueva. Después de un final de año bastante aciago, Vinicius busca redimirse y recuperar su mejor nivel con el Real Madrid, ese que le llevó a ser claro candidato al Balón de Oro el año pasado. Precisamente el hecho de no llevarse el galardón fue un palo bastante duro para el brasileño después de liderar a su equipo a ganar Liga y Champions, además de la Supercopa de España. Pero eso es agua pasada.

Vinicius ha vuelto con más fuerza que nunca después de un Mundial de Clubes donde tampoco estuvo muy acertado. Es cierto que desde que se anunció que Rodri era el Balón de Oro, los números del delantero madridista no han sido los mejores: anotó 13 goles en 41 partidos, unos 0,3 por partido, y repartido 10 asistencias, mientras que en los 17 primeros había marcado 9 tantos (0,5 por encuentro) y dado nueve pases de gol.

A todo esto se le ha juntado el runrún de su extensión de contrato, que termina en 2027. No han sido unos meses fáciles para Vini, pero todo está solucionado. Pese a los cantos de sirena que llegaban desde Arabia, el 7 se queda en el Real Madrid con ganas de seguir triunfando ahora de la mano de Xabi Alonso. A sus 25 años, Vinicius ha vuelto renovado a la pretemporada exprés del club blanco y pretende convencer al nuevo entrenador y ejercer su rol como uno de los capitanes.

Con las salidas de Lucas Vázquez y Modric, el astro brasileño se convierte en el cuarto capitán del equipo por detrás de Carvajal, Valverde y Courtois. «Haré x10 si es necesario. No están preparados», dijo en su día Vinicius tras conocer la decisión del Balón de Oro. Ahora ha vuelto a entrenar con las pilas cargadas y dispuesto a cumplir su palabra para demostrar que está listo para dar un paso al frente y liderar al equipo, junto a Kylian Mbappé.

Un año de retos

Convertirse en uno de los capitanes del Real Madrid es un nuevo reto para Vinicius. Le tocaría llevar el brazalete en aquellos partidos en los que no estén ni Carvajal ni Valverde ni Courtois sobre el campo, tres piezas fundamentales para Xabi Alonso, pero el brasileño está listo para dar el salto cuando sea necesario.

Llegó al club blanco en 2018 y desde entonces ha ido creciendo a pasos agigantados hasta convertirse en uno de los mejores futbolistas del mundo. El Balón de Oro de 2024 ya forma parte del pasado y Vini mira hacia adelante, hacia un futuro ilusionante con la llegada del tolosarra y las nuevas incorporaciones que ha hecho el equipo.

Con el fichaje de Xabi Alonso, la aparición por sorpresa de Gonzalo, más Huijsen, Carreras y Mastantuono, el Real Madrid quiere volver a dominar a Europa en busca de la decimosexta Copa de Europa. Y Vinicius es un pilar fundamental en este proyecto. Mbappé solo no puede, necesita la ayuda de su compañero para llevar en volandas a este equipo a lo más alto de España y del Viejo Continente de nuevo. El objetivo de Vini Jr. no es otro que convertir esos leves pitos que han sonado este año en el Bernabéu por aplausos, como pasaba anteriormente.