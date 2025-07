Vinicius se mete en un callejón sin salida

El órdago que Vinicius Junior ha decidido echar al Real Madrid es un lanzamiento a una piscina en la que, en estos momentos, no hay ni gota de agua. El brasileño tomó la decisión de romper la palabra dada al club blanco y no seguir adelante con una renovación que estaba apalabrada y acordada, pero no firmada. La entidad madridista era partidaria de cerrar el acuerdo con el delantero antes de que finalizara la pasada temporada y, por lo tanto, antes de poner rumbo al Mundial de Clubes que se celebró en Estados Unidos, pero la decisión del atacante fue posponer la firma para, tras disputar el torneo que se celebró en Norteamérica, frenarla.

Esta decisión ha molestado notablemente a un Real Madrid que no quiere enfrentarse a la posibilidad de que Vinicius Junior pueda salir libre en 2027 de la entidad madridista, percibiendo una prima de fichaje del club que decida hacerse con sus servicios, lo cual le atrae notablemente. Por ello, ante esta situación, la entidad madridista observa con atención, pero la realidad es que, en estos momentos, el jugador tiene pocas opciones de cambiar de aires. Y es que no hay ofertas por el futbolista.

Ningún club europeo ha llamado a la puerta de Vinicius interesándose por su fichaje. En estos momentos, nadie está dispuesto a hacer una fuerte inversión por un jugador que ha bajado notablemente su nivel en la última temporada y que deja dudas respecto a si, en algún momento, será capaz de volver a alcanzarlo. Otra opción es Arabia Saudí, que nunca ha llegado a hacer una oferta formal por el jugador, pero sí ha mostrado interés. A estas alturas, sigue sin haber una oferta firme para hacerse con sus servicios.

Por lo tanto, Vinicius tiene muy complicado abandonar el Real Madrid en estos momentos, aunque quisiera, algo que no es así. Puesto que la intención del jugador, ahora mismo, es la de no renovar, llegar a enero de 2027 con seis meses de contrato por delante y, en ese momento, obtener una prima de renovación del conjunto blanco -algo que no sucederá- o una prima de fichaje del club que decida hacerse con sus servicios libre.

Decepción con Vinicius

En el Real Madrid están muy molestos con las últimas actitudes de Vinicius Junior, quien, como hemos explicado anteriormente, ha decidido romper su palabra y paralizar la renovación que estaba pactada. Desde dentro del club no han sentado bien las formas del brasileño, especialmente por tratarse de un jugador al que siempre se ha protegido hasta el extremo. La negativa de asistir a la última gala del Balón de Oro, al sentirse ninguneado pese a que la entidad madridista fue elegida mejor equipo del año, es el ejemplo perfecto.

El Real Madrid siempre ha tenido un trato deferente hacia Vinicius. El brasileño siempre se ha sentido arropado por Florentino Pérez, presidente del club blanco, pero la decisión de frenar una renovación que estaba en marcha a falta de la firma ha sentado muy mal dentro de las oficinas de Valdebebas. Y es que, a pesar de lo que se pueda filtrar desde el entorno del jugador -que asegura que nunca llegó a estar tan cerrada como realmente ha estado-, todo estaba hablado, acordado y pactado. Desde la entidad creen que, de no rectificar, habrá roto lo que puede definirse como un pacto de caballeros.