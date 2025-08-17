El Castilla de Arbeloa tiene ADN madridista: tumba al Ibiza con un gol en el 92 de Loren

El Real Madrid Castilla de Arbeloa volvió a demostrar que tiene ADN madridista con una gran victoria sobre el Ibiza en el Alfredo di Stéfano gracias a un gol en el minuto 92 de Loren Zúñiga. El delantero se plantó solo ante el portero y le batió con una soberbia vaselina. Un cuadro madridista que remontó el partido, ya que empezó perdiendo con un gol de Davo en el minuto 9. El empate lo hizo Rachad Fettal en el 17.

Nueva victoria del Castilla en pretemporada. Los de Arbeloa disputaron su penúltimo amistoso antes de comenzar la competición en Primera Federación dentro de dos semanas ante el Lugo. Recibió a un Ibiza que este año estará en un grupo diferente dentro de la misma categoría y que siempre es candidato al ascenso.

Y empezó ganando el equipo balear con un gol tempranero de Davo en el minuto 9. La gran presión del Ibiza hizo que los blancos perdieran la pelota en una situación comprometida. Fran detuvo el primer disparo dentro del área, pero el rechazo se fue para dentro.

No tardó mucho en empatar el Real Madrid Castilla gracias a otro gol de un Rachad Fettal que está en racha durante esta pretemporada. El delantero recibió un balón al espacio tras una maravillosa jugada de los blancos en salida de balón. Corrió hacia la portería, regateó al portero y marcó el 1-1.

La segunda parte fue un intercambio de golpes con un Castilla que salvó en varias ocasiones el gol del Ibiza. Y finalmente, en el 92, fueron los de Arbeloa quienes marcaron el gol de la victoria. Loren Zúñiga se quedó solo ante el portero rival y con una genial vaselina hizo el 2-1. Otra vez el Castilla vuelve a marcar en el descuento después de empatar ante el Valencia Mestalla con otro gol en la última jugada del choque.