Hay caso Vinicius

No es un asunto fácil de gestionar. Por cierto, tampoco resulta fácil opinar y más siendo madridista, pero tenemos que hablar de Vinicius. El brasileño se comportó como el mejor jugador del mundo entre los años 2021 y 2024. Su rendimiento sostenido durante ese periodo le hizo merecedor de ganar un Balón de Oro que le fue negado de forma bastante cruel y este hecho unido a otras circunstancias del equipo parecieron opacar al jugador que nunca se había visto afectado por nada ajeno al campo. Hasta el comienzo de 2025, Vinicius siempre había sabido superar todas las dificultades que se habían puesto en su camino. Incluso los ataques miserables y, en ocasiones, racistas que le habían lanzado desde medios y redes, pero 2025 empezó y sigue mal para Vinicius.

Este rendimiento deportivo menguante coincide con una situación contractual muy delicada. El Real Madrid siente que la gente que trabaja con Vinicius no respeta un acuerdo ya ha alcanzado, mientras el ‘camp’ Vinicius siempre ha negado la realidad de ese acuerdo. Resulta problemático que dos partes lleven meses hablando de dinero y futuro y no sólo no sean capaces de sellar el acuerdo, sino que tampoco se pongan de acuerdo en el avance de las conversaciones y el estrechamiento de las diferencias iniciales.

Vinicius reclama un paquete de 30 millones netos que le sitúe en la banda salarial de un Mbappé que gozó de una prima de fichaje debido a que su fichaje no les costó nada al Madrid. Florentino no coincide pagar una prima de renovación a un jugador que ya está en nómina del Real Madrid y le ofrece vía salario lo máximo que paga el conjunto madridista.

Entremedias, Vinicius ha bajado en su rendimiento y el Madrid comienza a dudar de cuánto estirar la cuerda con el objetivo de llegar a ese acuerdo. Para el Madrid la situación no es sencilla. Sabe lo que ha dado Vinicius y que por edad debería seguir dando, pero preocupa su 2025 y que esa mentalidad de acero pueda estas suavizándose. La necesidad de tener una gran estrella que represente el proyecto ya está cubierta con Mbappé y en Vinicius se quiere volver a ver ese jugador vibrante que desbordaba numerosas veces cada partido.

Xabi Alonso, por su lado, tendrá que conciliar la necesidad de darle equilibrio y meritocracia a su gestión con el contexto contractual de un Vinicius que no gozará de inmunidad si persiste la incertidumbre contractual. Digamos que es más fácil tomar decisiones que se puedan justificar desde lo deportivo con un jugador que no ha renovado, que con otro que supone una apuesta del proyecto del club. Como madridista, ojalá que Vinicius vuelva a ser el mismo de siempre y renueve con el Real Madrid. No cabe otro deseo.