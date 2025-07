Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Un dicho, asociado al cine de superhéroes, que sirve para definir el cambio de dorsal de Kylian Mbappé. El nuevo ’10’ del Real Madrid tendrá que asumir el papel de líder que le corresponde al heredar el dorsal más emblemático del mundo del fútbol. Lo hará como sustituto de un Luka Modric que deja huérfano no sólo el numero, sino también su rol de veterano y guía del equipo más allá del terreno de juego.

Mbappé ya ha ejercido como figura en el campo, convirtiéndose en el máximo goleador del equipo en su estreno como madridista. Los 44 goles del francés en su primera temporada le sitúan como el mejor debutante de cara a portería en la historia del Real Madrid. Se puede decir que el delantero ha liderado con el ejemplo, pero deberá dar un paso más en su segunda campaña. A sus 26 años, Mbappé acumula casi una década en la élite del fútbol. Su nutrida carrera con el PSG y la selección francesa le han dotado de una experiencia que puede transmitir a una plantilla plagada de juventud.

En el plantel que dirige Xabi Alonso, únicamente cinco jugadores superan la treintena: Courtois, Alaba, Rudiger, Carvajal y Mendy. Mbappé se sitúa en un punto intermedio entre los veteranos y los jóvenes, con una edad similar a otros nombres como Valverde o Militao. Las otras grandes estrellas del equipo, Vinicius Junior y Jude Bellingham, son más jóvenes que el nuevo ’10’ blanco. Dos jugadores con los que el galo necesita entenderse mejor para elevar el nivel del equipo tras una temporada sin grandes títulos.

⚽ ¡Disfruta de los 4️⃣4️⃣ goles de @KMbappe en la 24/25! pic.twitter.com/gsS0xUUroB — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 23, 2025

Uno de los aspectos a mejorar, tanto del Real Madrid en su conjunto como de Kylian en particular, es la presión tras pérdida y el esfuerzo defensivo. El nuevo fútbol que se ha impuesto en los últimos años no permite que ningún jugador, por mucho que sume como goleador, ‘dimita’ de estas funciones. Los números de Mbappé, Vinicius Junior y Rodrygo en defensa no estuvieron a la altura de lo que requiere el juego actual. Con un esquema más moderno bajo la batuta de Xabi Alonso, el papel de Mbappé será clave para convencer al resto de sus compañeros de que el esfuerzo defensivo merece la pena. De nuevo, liderar desde el ejemplo.

El gesto de Mbappé en el día de Lucas

Uno de los gestos que más ha gustado al madridismo en los últimos días ha sido la presencia de Mbappé en la despedida de Lucas Vázquez. El francés y Lunin fueron los únicos jugadores de la primera plantilla en acompañar al gallego en su adiós al club de su vida. El gesto del delantero ha sorprendido a muchos, ya que sólo ha compartido vestuario con Lucas durante una temporada. Su compromiso aquel día supone el primer paso de un Kylian Mbappé que busca ser un ’10’ más allá del número de su camiseta.