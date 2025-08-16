La gran adaptación de Carreras

Una de las mejores noticias de la goleada del Real Madrid ante el WSG Tirol fue el debut de Álvaro Carreras. El español se estrenó con la camiseta merengue en el amistoso en tierras austriacas, donde dio muestras de todo lo que puede aportar al equipo. Cinco años después de su marcha de la cantera madridista, el lateral izquierdo volvió a enfundarse la elástica blanca; a la espera de hacerlo en partido oficial.

En los 63 minutos que estuvo sobre el césped del Tivoli Stadion Tiron, el ex del Benfica exhibió muchas de las virtudes que le convirtieron en objetivo prioritario del Real Madrid para reforzar la banda izquierda. Carreras se mostró sólido en la parcela defensiva, tanto en los duelos individuales como corrigiendo a campo abierto. Cuando Trent Alexander-Arnold se proyectaba en el lateral derecho, el gallego se convertía en tercer central para formar la retaguardia del equipo junto a Militao y Huijsen.

El fichaje de Álvaro Carreras por el Real Madrid tuvo que esperar. Las negociaciones con el Benfica se alargaron, lo que impidió que el lateral pudiera incorporarse a la disciplina merengue para el Mundial de Clubes. El lateral zurdo sí disputó la competición con el equipo portugués, pero no participó en los octavos de final (sanción) ni disputó minutos ante el Chelsea en cuartos.

Pese a ser el último en llegar, Carreras se comportó sobre el césped como uno más en su debut con el Real Madrid. Ordenado en defensa, al español solo le faltó ‘soltarse’ en ataque, donde dejó algunos destellos asociándose con Vinicius. La compenetración entre ambos será importante, ya que el brasileño ha echado en falta un socio ofensivo desde el lateral.

Para su estreno oficial como jugador merengue, el zurdo de 22 años tendrá que esperar al martes 19 de agosto. Lo hará en el escenario soñado, un Santiago Bernabéu que recibirá en la primera jornada de Liga a Osasuna. Carreras apunta a ser titular en el lateral izquierdo por delante de Fran García. El dúo de canteranos se repartirá los minutos en la posición, a la espera del regreso de Ferland Mendy. Los roles parecen definidos antes del comienzo de la temporada. Carreras parte con la vitola de titular, con Fran García a la espera de su oportunidad.

Álvaro Carreras, el antídoto para Lamine Yamal

Carreras llamó la atención de muchos aficionados al fútbol por sus duelos con Lamine Yamal en la última Champions League. La máxima competición continental fue su escaparate y tratar de frenar a la estrella culé una prueba de fuego para demostrar su valía más allá de la liga portuguesa, menos competitiva que otros campeonatos.

El buen hacer del ex del Benfica frente a Lamine Yamal evidenció sus grandes cualidades defensivas. La concentración y la seguridad de Carreras fueron máximas durante los dos duelos que disputó ante el FC Barcelona. Los lisboetas se midieron el equipo blaugrana en la fase de liga y en cuartos de final. La baja del español en la vuelta de cuartos le privó de su tercer duelo ante Yamal, al que se enfrentará en numerosas ocasiones en los próximos años.