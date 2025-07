Álvaro Carreras: «Estoy viviendo un sueño, me fui siendo un niño y vuelvo siendo un hombre»

Álvaro Carreras atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa de Valdebebas tras su presentación como nuevo jugador del Real Madrid. El canterano del equipo blanco repitió en varias ocasiones que está viviendo un sueño y se mostró muy emocionado por vestir la camiseta del mejor club del mundo.

«Significa todo. Cumplir un sueño y volver a mi casa donde tengo experiencias increíbles. Tengo muchas de afrontar este reto. Es un sueño», comenzó señalando el jugador madridista.

«Ha sido largo el camino. Se habla mucho en el fútbol. Estaba enfocado en el Benfica. No salió como esperábamos en el Mundial. Tengo muchas ganas de empezar una temporada que va a ser brillante para todos», dijo sobre su fichaje.

Sobre Xabi Alonso: «He tenido la oportunidad de hablar con él. Me dio la suerte y la posición en la que haga falta. En el club de mis sueños donde sea».

«Yo estaba completamente en el Benfica. Tenía el Mundial, que era un proyecto bien preparado. Le tengo un gran respeto. Hasta el último día no sabía nada», valoró Carreras en rueda de prensa.

«No me baso en eso. Estoy seguro de lo que puedo dar. No me meto en el tema números. Estoy tranquilo con mi juego», quiso argumentar el lateral.

«Todos mis amigos son del Real Madrid. Quiero ganar títulos y seguir haciendo historia», valoró un emocionado Carreras.

Carreras se mostró más que emocionado

«Cuando llega Benfica para firmarme por varios años yo estaba tranquilo. Me lo dieron todo y estoy muy agradecido. Tenía que hacer mi trabajo y al final todo se dio», dijo sobre el tiempo de espera antes de firmar.

Las lágrimas de su madre: «Es complicado cuando se lo dije, Hasta el último momento no me lo creía. Estoy viviendo un sueño. Me fui siendo un niño y vuelvo siendo un hombre. Mi madre se ha emocionado y es normal, yo también».

«Es el día más feliz de toda mi vida. Estoy preparado», dijo.

«Es difícil describirse a uno mismo. Soy un jugador al que le guste tener la pelota. Me gusta ir hacia delante y sobre todo defender bien. Pero sobre todo dar lo mejor de mi con esta camiseta», añadió.

«Me inspiro en Roberto y Marcelo. Fueron mi inspiración. Pude ver a Marcelo en directo y fue un lujo. Son mis referentes», comentó sobre los dos brasileños.

«El trabajo de una temporada no se puede basar en un partido solamente. Es verdad que en el partido de Champions contra el Barça estuve en un nivel muy bueno, pero ha sido así durante toda la temporada. Prometo a los madridistas que estaré al nivel del club de mis sueños», finalizó Carreras ante la prensa.